El domingo se pondrá fin al Concurso de Pronósticos 'Zaldi lasterketak'

Lasarte-OriaEl domingo se pondrá fin al Concurso de Pronósticos 'Zaldi lasterketak'
El hipódromo acogerá la última jornada de carreras y allí se entregará el premio al ganador
El Diario Vasco
Lasarte-Oria.
Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:04
El próximo domingo, 7 de septiembre, con la disputa de la última jornada de carreras de caballos de la temporada de verano 2025 en ... el hipódromo de Donostia, se pondrá fin al II Concurso de Pronósticos para aficionados 'Zaldi lasterketak'.
En esta segunda edición han sido 82 los concursantes que han participado y se llega a la última jornada sin un ganador claro y muchos candidatos. La jornada del domingo se presenta apasionante porque las diferencias de puntos entre los mejores clasificados son mínimas.
La organización del concurso realizará un seguimiento en directo de la marcha del mismo desde el propio hipódromo y tras finalizar la quinta carrera de la jornada en el propio paddock del recinto ecuestre celebrará el acto de entrega y reparto de premios a los galardonados de esta segunda edición.
