Doble cita en las piscinas de Andoain para los nadadores de Buruntzaldea IKT

Viernes, 28 de noviembre 2025

Los nadadores de Buruntzaldea IKT tienen doble cita esta jornada en Andoain. Los benjamines, nacidos en 2017, 2016 y 2015, tendrán la primera cita del Festival Benjamín. Los más pequeños nadarán 50 o 100 libres y un relevo mixto de 6x25 a pies de crol, de manera conjunta.

Después, los de 2015 nadarán el 200 libre y para terminar, el relevo de 4x50 espalda. Esta jornada comenzará a las 15.30. Después, en la misma piscina de Allurralde, ras finalizar ellos, será el turno del grupo alevín con la segunda jornada de la Liga Alevín. La competición empezará tras finalizar los benjamines, sobre las 18.00 horas. Los nadadores habrán elegido entre los 200 metros de los cuatro estilos, los 200 metros espalda y los 50 y 100 metros mariposa. Al final de la sesión tendrán relevo de 4x100 en estilo libre.