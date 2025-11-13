El División de Honor y el Primera Regional del Eguzki juegan hoy a domicilio

El Diario Vasco lasarte-oria. Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:15 Comenta Compartir

Nueva jornada liguera para los equipos locales de fútbol-sala del Eguzki. El División de Honor Eguzki Arkupe Rehabilitaciones se medirá hoy, a las 20.50 horas, al Benetazko, en el Polideportivo municipal. El Primera Regional Eguzki Ventanas ISU Leihoak, por su parte, visitará hoy, a las 21.15 horas, en el frontón Resti al Ausa Zaldibi.

En cuanto al resto, el Juvenil Eguzki Taller Lekuona se enfrentará mañana, a las doce del mediodía, al Zarautz Gran Camping B, en casa. El Cadete Eguzki Bar Escalerilla, jugará mañana a domicilio, a las 12.15 horas, ante Lauburu Zubiaurre taberna, en el polideportivo Belabieta. En infantiles, los dos equipos del Eguzki jugarán el domingo. El Eguzki Andatza taberna, a las 09.30 horas, en casa, ante el Samaniego Orixe Tolosala, mientras que el Eguzki bar Patricio lo hará, a las 11.00 horas, en el frontón Uranzu ante el Irun.