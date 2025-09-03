Días para aprovechar la Feria del Stock

Miembros de Aterpea y responsables municipales en la presentación de la campaña de la Feria del Stock que tuvo lugar en Amali jolasdenda de la calle Geltoki.

María Cortés Lasarte-Oria Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:08 | Actualizado 20:36h. Comenta Compartir

Arranca septiembre y con él una nueva campaña de la asociación de comerciantes y hosteleros Aterpea. Lasarte-Oria celebrará una nueva edición de la Feria de Stock desde este jueves, 4 de septiembre, hasta el sábado, día 6. Esta cita, ya consolidada en el calendario comercial del municipio, es una gran oportunidad para que los lasarteoriatarras de poder adquirir productos de calidad a precios muy competitivos.

«La iniciativa, organizada por nuestra asociación en colaboración con el Ayuntamiento de Lasarte-Oria, tiene como objetivo dar salida a las existencias de temporada de nuestros comercios y ofrecer así a la ciudadanía grandes ofertas», destacaron miembros de Aterpea en la presentación de la campaña que realizaron en el establecimiento Amali jolasdenda, en la calle Geltoki, 6, Allí se dieron cita la concejala de Socioeconomía, Nuria Fernández, y la presidenta de Aterpea, Mabel Pedreira, entre otros miembros de la asociación. Ambas destacaron la importancia de esta feria como herramienta de dinamización del comercio local y como oportunidad para que los vecinos disfruten de una amplia oferta en moda, calzado, textil hogar, electricidad, pinturas, juguetes y librería, entre otros sectores.

Una docena de participantes

En esta edición participarán 12 establecimientos de Lasarte-Oria, que ofrecerán sus artículos en sus propios locales, lo que favorecerá el tránsito peatonal y contribuirá a generar ambiente en las calles del municipio. Los comercios participantes son: Lilura liburudenda; Amali jolasdenda; Imagine jantzi denda; pinturas Pintamil; Mabel moda; Nogues moda; zapatería Iturbe; electricidad Arregui; Urruzola mertzeria; calzados Leder; mercería Olmi; Deco 75 Textil Hogar.

La Feria de Stock es una ocasión idónea para apoyar al pequeño comercio y disfrutar de un ambiente animado en las calles de Lasarte-Oria. «Seguimos trabajando junto con el Ayuntamiento en nuevas campañas y actividades para seguir dando vida a nuestro pueblo», destacaron.