Derbi en Michelín entre el Preferente de fútbol del Ostadar y el Usurbil

Nueva jornada liguera la que tendrán por delante esta tarde, a las 16.25 horas, los jugadores del Preferente masculino de fútbol del Ostadar. Reciben la visita del Usurbil en el derbi y esperan poder dejar en casa los tres puntos en juego.

La burbuja del sueño de las siete victorias consecutivas cosechadas se pinchó el pasado fin de semana, con la primera derrota de la temporada de los lasarteoriatarras, 2-1 ante el Internacional. El equipo que dirige Jon Irureta entró bien al campo de Matigoxotegi y consiguió adelantarse a muy poco minutos del inicio del encuentro, con un Ugaitz Igarri, tras un saque de esquina. Fue una primera parte bastante igualada por parte de ambos equipos, aunque el peligro rival llegó al Ostadar en jugadas a balón parado.

Tras el descanso, el partido se le fue en detalles a los de Lasarte-Oria. El Internacional siguió generando ocasiones y en el minuto 65, en una jugada dudosa para los de Irureta, el árbitro pitó penalti en contra del Ostadar que el rival materializó. Con el 1-1, en el 85, en una falta lateral en contra a balón parado, los locales subieron el segundo y definitivo gol de la victoria. «Este pasado fin de semana nos tocó vivir la cruz, cuando hemos tenido otras veces la cara. Competimos bien y estamos en una buena línea de trabajo. Esta derrota no va a cortar esa dinámica ni nos va a hacer dudar del trabajo que estamos realizando», destacó el mister.

Alineación: Unai Furundarena, Daniel López, Ibon García, ker Sarasola, Markel Arzallus, Beñat Negredo, Asier Iriondo, Endika Izagirre, Iker Atxaga y Ugaitz Igarriz (Iñaki Hernández, Asier González, Aitor Soroa, Adrián Granado, Julen Urruzola, Lander Iraola, Víctor Masa).