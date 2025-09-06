Completa y diversa programación para celebrar la Semana Cultural de la Casa de Extremadura

Lasarte-OriaCompleta y diversa programación para celebrar la Semana Cultural de la Casa de Extremadura
Aprovechando el día de esta comunidad autónoma, este lunes arrancarán los festejos con la izada, bailes, tamborrada y lunch
Lasarte-Oria
Sábado, 6 de septiembre 2025, 20:50
Miembros de la Casa de Extremadura, con la presencia del alcalde Agustín Valdivia, presentaron recientemente los eventos que completarán este año la Semana Cultural ... Casa de Extremadura que arrancará este lunes, 8 de septiembre, y se desarrollará hasta el próximo domingo, día 14.
El programa es muy amplio con actividades todos los días destacando algunas novedades. Este año, como el Día de Extremadura es mañana lunes, los organizadores han preparado actividades sin tener que esperar al fin de semana. Desde las 19.00 horas, tendrá lugar la izada, tamborrada, bailes con trajes tradicionales y una de las novedades de esta edición es que se bailará el redoble, una de las jotas más representativa de la ciudad de Cáceres. Continuando con la programación, tarde dulce la del martes, a partir de las 17.00 horas, con taller de postres, También se ha programado una charla en la que 5 personas que han participado en pruebas deportivas en Extremadura contarán los preciosos paisajes en los que han estado, poniendo en valor la región. El miércoles 10 de septiembre, habrá talleres infantiles, batido-barquillo y fiesta holi, así como campeonato de tute.
El jueves 10 se hará la final del concurso de pinchos en los que puede que esté Martín Berasategui -aún por confirmar-, aunque sí acudirán los cocineros Jon Avenida y Mikel Cabieces. El viernes, para calentar motores antes del fin de semana, a las 18:30 se dará un pintxo-pote con tapas típicas de Extremadura.
Intenso fin de semana
De cara al fin de semana, con las jornadas centrales de la Semana Cultural de la Casa de Extremadura de Lasarte-Oria, el sábado por la mañana, para seguir la tradición anual, habrá misa extremeña. A continuación, kalejira con txaranga y cabezudos para llegar a las 14.30 horas a la paella popular, que dará paso a una tarde repleta de actividades que culminará con un Dj a la tarde-noche
La mañana del domingo estará dedicada a los más pequeños con diferentes actividades, aunque tampoco faltarán bailes andaluces con diferentes grupos y la comida popular de cocido extremeño. Por la tarde, concurso de bolos y fin de fiesta. Las actividades de estos días se realizarán en la Casa de Extremadura (calle Adarra), así como en otras zonas del barrio de Sasoeta.
