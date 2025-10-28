Cinco propuestas para la temática del Carnaval

María Cortés lasarte-oria. Martes, 28 de octubre 2025, 20:05 Comenta Compartir

Finalizado el periodo de recogida de propuestas a finales del pasado mes de septiembre, el Ayuntamiento informó ayer en rueda de prensa que comienza la segunda fase del proceso participativo para la elección del tema del Carnaval 2026, que se celebrará a mediados de febrero.

En la comparecencia de ayer, el concejal de Festejos, Txus Alonso, y la concejal de Participación Ciudadana, Nagore Durán, recordaron que durante la primera fase, la ciudadanía tuvo la oportunidad de enviar sus propuestas sobre el tema del Carnaval. «Aunque es cierto que ha habido menos propuestas que el año pasado, en total, se han recibido 148, de las cuales 62 llegaron a través de los buzones colocados en diversos puntos del municipio, y 86 fueron enviadas de forma online. Tras verificar las sugerencias, se han identificado 28 temas diferentes. Estos temas se compartieron con las comparsas locales y estas eligieron cinco temas finalistas, que son los que ahora se someten a votación pública: Carnavales del Mundo, Circo, Década de los 80, Piratas y Series de los años 90», informaron.

En esta segunda fase, la ciudadanía podrá elegir uno de estos cinco temas propuestos mediante dos vías: de forma online a través de la web municipal o presencialmente, depositando su voto en los buzones ubicados en los principales edificios municipales: el Polideportivo, el Gazteleku, la Casa de la Mujer, los bajos del antiguo Ayuntamiento y la Casa de Cultura Manuel Lekuona. «A diferencia de la primera fase, en esta ocasión no se buzonearán las papeletas a los domicilios, por lo que los tarjetones estarán disponibles en los lugares citados para poder depositarlos allí», matizó Alonso, añadiendo que «en esta nueva fase habrá que dar el número de DNI para poder votar y que cada persona pueda hacerlo una única vez». Durán recordó que «el proceso para participar estará abierto hasta el 11 de noviembre».

Próximos pasos

Una vez finalizado el plazo y realizado el recuento de votos, el resultado será compartido con las comparsas en una reunión, en la que se validará el proceso y se dará a conocer el tema ganador del Carnaval 2026.

Los representantes municipales animaron a los lasarteoriatarras a que voten por su tema preferido. «El Carnaval de Lasarte-Oria es una fiesta muy participativa, y con este proceso queremos que la ciudadanía se sienta parte activa desde el primer momento, eligiendo la temática que marcará el ambiente y la decoración de las próximas fiestas».

Por su parte, Alonso quiso hacer hincapié en que «la implicación de las comparsas y la ilusión con la que se está desarrollando este proceso, que demuestra una vez más el espíritu participativo y festivo de Lasarte-Oria».