Cinco días de actos, espectáculos y sesiones en Imanol Lizardi Bertso Astea

Lasarte-Oria celebrará por segundo año consecutivo una nueva edición de la Imanol Lizardi Bertso Astea. Tendrá lugar del 24 al 28 de noviembre, gracias ... al trabajo conjunto entre el Ayuntamiento, Ttakun kultur Eelkartea y Earra! bertso-eskola.

La iniciativa busca consolidar un espacio anual dedicado a la bertsolaritza, reforzando el vínculo de la ciudadanía con esta expresión artística tan arraigada en la cultura vasca. La concejala de Euskera, Estitxu Alkorta, destacó en la presentación que esta segunda edición «supone un paso adelante en la apuesta del Ayuntamiento por acercar la bertsolaritza a toda la población, especialmente a la juventud y a las familias». Según explicó, «a través de actividades participativas y abiertas queremos que el euskera se viva con naturalidad, desde la diversión y la creatividad», añadiendo que «el objetivo de esta semana es acercar el mundo del bertso a la ciudadanía y fomentar entre la juventud el interés por la cultura vasca, transmitiendo a niños, niñas y familias la fuerza creativa del euskera».

Desde Earra! bertso-eskola, Joxe Krutz Labaka matizó que «la bertsolaritza es una herramienta educativa y cultural de enorme valor, que fomenta la expresión, la escucha y la creatividad entre las y los más jóvenes. Nuestro objetivo es que el bertso siga vivo entre las nuevas generaciones y que niñas, niños y adolescentes sientan el euskera como un idioma cercano, útil y divertido».

Alkorta concluyó destacando que «la colaboración con Ttakun y con la bertso-eskola Earra! demuestra que cuando las instituciones y los agentes culturales remamos en la misma dirección, conseguimos fortalecer nuestra identidad y transmitir el valor del euskera de forma viva y atractiva». Y añadió que esta segunda edición «consolida un proyecto nacido con la ilusión de mantener viva la llama del bertso en Lasarte-Oria, uniendo tradición y juventud, pasado y futuro». Los responsables recordaron a los vecinos que todas las actividades son abiertas y gratuitas, invitando a la ciudadanía a participar.

Programación

El programa de esta edición incluye una variada oferta de actividades dirigidas a diferentes públicos. Abrirá la programación el lunes, 24 de noviembre, el espectáculo 'Bertso Garbitzailea', dirigido al alumnado de quinto de Educación Primaria. Se trata de una sesión didáctica e interactiva protagonizada por dos bertsolaris y una actriz, que combina humor y participación para acercar a las y los escolares al mundo de la improvisación en euskera. La cita será a las 15.15 horas en la Casa de Cultura.

El jueves 27, a partir de las 18.30 horas, las calles del municipio se llenarán de ambiente con el Bertso Poteoa, en el que participarán los jóvenes de la bertso-eskola Earra! y diferentes bertsolaris locales. Será un recorrido festivo que pretende sacar el bertso a la calle, propiciando la convivencia y el disfrute en euskera en bares, plazas y rincones del centro. El viernes 28 se celebrará el plato fuerte de la semana: el Imanol Lizardi II. Bertsolari Gazteen Sariketa, con la participación de 6 jóvenes promesas procedentes de distintos territorios del País Vasco: la lasarteoriatarra Maddi Lasa, los guipuzcoanos Urko Arakistain y Kattalin Arabaolaza, los vizcaínos Enara Gallastegi y Ekhi Zuloaga y el alavés Jokin Onaindia. Poniendo los temas estará Olatz Zuazubiskar y el jurado estará formado por Unai Muniain y Amaia Otxotorena. La final se celebrará a las 18.00 horas en la planta baja de Mirentxuenea, con entrada libre.

Además de los actos destacados anteriormente, durante toda la semana se podrá visitar una exposición fotográfica en el bar Jalgi centrada en la figura de Imanol Lizardi y en la huella que el bertsolarismo ha dejado en Lasarte-Oria.