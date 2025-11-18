Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El representante de Earra! bertso eskola, Joxe Krutz Labaka, y la concejal de Euskera, Estitxu Alkorta.
Lasarte-Oria

Cinco días de actos, espectáculos y sesiones en Imanol Lizardi Bertso Astea

El Ayuntamiento, Earra! bertso eskola y Ttakun han organizado en esta segunda edición actividades del 24 al 28 de noviembre

María Cortés

María Cortés

Lasarte-Oria

Martes, 18 de noviembre 2025, 20:05

Comenta

Lasarte-Oria celebrará por segundo año consecutivo una nueva edición de la Imanol Lizardi Bertso Astea. Tendrá lugar del 24 al 28 de noviembre, gracias ... al trabajo conjunto entre el Ayuntamiento, Ttakun kultur Eelkartea y Earra! bertso-eskola.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La chocolatería de San Sebastián que cierra sus puertas tres años después de abrir: «Le hemos puesto todo el cariño a este proyecto»
  2. 2

    El asesino de Buesa queda en libertad tras 25 años en la cárcel
  3. 3

    «Es el momento de contar los abusos que sufrí; callarlo te hace más daño»
  4. 4 La boda que surgió de la quintada de 1983: «Cada uno tenía su pareja y entonces no pasó nada pero teníamos un feeling especial»
  5. 5 Llega la masa de aire ártico a Gipuzkoa: consulta los municipios que se quedarán con temperaturas bajo cero esta semana
  6. 6 El motivo por el que Cenando con Pablo señala a la tarta de queso de La Viña: «No tiene nada especial»
  7. 7 Derriban la cruz de Morkaiku de Elgoibar, construida por el franquismo en memoria del tío del rey emérito
  8. 8 Verano de 1936: tenaza militar sobre Gipuzkoa
  9. 9

    Gipuzkoa suaviza a 3.000 jóvenes los requisitos de la cuenta vivienda ante la crisis inmobiliaria
  10. 10 Fallece Isabel López Biurrun, la donostiarra que coloreó la ciudad de principios del siglo XX

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Cinco días de actos, espectáculos y sesiones en Imanol Lizardi Bertso Astea

Cinco días de actos, espectáculos y sesiones en Imanol Lizardi Bertso Astea