Lasarte

Chocolatada y bingo solidario por el cáncer infantil, hoy en Okendo plaza

Los lasarteoriatarras pueden participar en esta quinta edición de la iniciativa para recaudar dinero para investigación

El Diario Vasco

Lasarte-oria.

Jueves, 20 de noviembre 2025, 20:02

Comenta

Hoy se celebra la quinta edición de la Chocolatada Solidaria organizada por un grupo de lasarteoriatarras, con la colaboración del departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento. Esta iniciativa se desarrollará en Okendo plaza, de 16.00 a 20.00. El objetivo es «implicar a la ciudadanía y conseguir donaciones destinadas a la investigación del cáncer infantil», destacan los responsables. Las personas interesadas podrán colaborar en la carpa que se instalará en la que, por 1 euro, podrán degustar un chocolate y/o bizcocho solidario. El importe recaudado se destina al Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, para apoyar la investigación del cáncer infantil.

Este año, como novedad y con el objetivo de incrementar la recaudación, se celebrará un Bingo Solidario a las 20:00 horas. Numerosos comercios y profesionales locales han contribuido desinteresadamente con regalos y obsequios para los premios. Entre ellos se encuentran: Kairos, Cafés M. Berasategi, Oreama, Lilura, Martín Berasategui, así como La Perla Talaso Sport o el jugador de la Real Sociedad, Jon Martín.

