Campaña de matriculación para el curso 2025-2026 en los euskategis

El Ayuntamiento de la localidad busca seguir impulsando el uso del euskara en el municipio, que hoy en día se sitúa en torno al ... 18%, y para ello quiere animar, un curso más, a toda la ciudadanía lasarteoriatarra que no lo domina o quiere mejorar a aprender en uno de los dos euskaltegis que tiene Lasarte-Oria, el municipal y Muntteri de AEK. «El año pasado tuvieron alrededor de 200 estudiantes», aseguraron ayer la concejala de Euskara Estitxu Alkorta y la técnica del área Ana Isabel Labaka en la presentación de esta nueva campaña de matriculación correspondiente a este recién iniciado curso 2025-2026.

Los plazos de matriculación ya están abiertos en ambos euskaltegis: hasta el 19 de septiembre en el Euskaltegi municipal y hasta el 24 de septiembre en el euskaltegi AEK Muntteri. En cada uno de ellos darán cuenta de las diferentes modalidades, horarios, niveles y demás detalles que necesiten las personas interesadas en apuntarse.

Subvenciones

«Las personas que estén empadronadas en Lasarte-Oria y que quieran matricularse en alguna de las dos opciones locales, podrás obtener una subvención del 85% de la matrícula», recordaron ayer en la presentación del curso. Y es que para esta finalidad, el Ayuntamiento destina 72.160 euros.

Además, entre las novedades de la entidad HABE, las personas que se apunten para aprender euskera en los niveles iniciales (A1 o A2), la matrícula será prácticamente gratuita. En lugar de pagar 300 euros, solo deberán abonar 70 euros. Asimismo, existen ofertas especiales para jóvenes de 16 a 18 años y para personas desempleadas. «Por lo tanto, no hay excusas para no empezar a aprender euskera», aseguraron ayer las representantes municipales.