Las diez noticias clave de la jornada
Ana Isabel Labaka y Estitxu Alkorta dieron los detalles del nuevo curso en los euskaltegis. MARÍA

Lasarte-Oria

Campaña de matriculación para el curso 2025-2026 en los euskategis

Los lasarteoriatarras, un año más, tienen la posibilidad de aprender euskera tanto en el municipal como en AEK Muntteri

María Cortés

María Cortés

Lasarte-Oria

Lunes, 8 de septiembre 2025, 20:54

El Ayuntamiento de la localidad busca seguir impulsando el uso del euskara en el municipio, que hoy en día se sitúa en torno al ... 18%, y para ello quiere animar, un curso más, a toda la ciudadanía lasarteoriatarra que no lo domina o quiere mejorar a aprender en uno de los dos euskaltegis que tiene Lasarte-Oria, el municipal y Muntteri de AEK. «El año pasado tuvieron alrededor de 200 estudiantes», aseguraron ayer la concejala de Euskara Estitxu Alkorta y la técnica del área Ana Isabel Labaka en la presentación de esta nueva campaña de matriculación correspondiente a este recién iniciado curso 2025-2026.

