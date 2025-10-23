Caída de un árbol por el vendaval en Elizatze

Jueves, 23 de octubre 2025, 20:18 Comenta Compartir

La borrasca 'Benjamín' también se dejó sentir ayer en Lasarte-Oria. La agencia Euskalmet había activado el aviso amarillo por fuertes rachas de viento y precipitaciones. Precisamente el vendaval provocó la caída de varios árboles, uno de ellos en la plaza Elizatze, así como de ramas y mobiliario urbano como contenedores. Desde las instituciones públicas recuerdan a los ciudadanos que extremen la precaución en este tipo de situaciones.