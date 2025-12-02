Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Buen ambiente en el Barrikote de la Lasartearra

Martes, 2 de diciembre 2025, 20:20

En la sociedad Lasartearra se ha celebrado recientemente un evento que suele ser habitual, el barrikote. Reunidos en la sede social en la trasera de Erribera kalea, más de una veintena de socios y simpatizantes acudieron a esta tradicional cita gastronómica donde, como no, la sidra fue la gran protagonista con una barrica situada en la sociedad lasarteoriatarra. Los presentes pudieron hacer uso de ella, pero además tuvieron la oportunidad de degustar un suculento menú en el que no faltó, entre otros platos, la chistorra ni el bacalao.

