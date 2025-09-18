Arranca esta tarde, desde las cinco, la IX Feria Medieval Xacobea de Lasarte-Oria

El Diario Vasco lasarte-oria. Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:09 Comenta Compartir

La IX Feria Medieval Xacobea de Lasarte-Oria se celebrará desde hoy y hasta el domingo en el municipio, El evento, que se centrará entre kale Nagusia, Elizatze y Okendo plaza, reúne a más de 100 artesanos llegados desde distintos puntos de Euskadi y de otras regiones de la península, lo que garantiza una diversidad de productos artesanales de gran calidad: desde joyería y cuero, hasta jabones naturales, juguetes de madera o alimentación tradicional.

Pero uno de los aspectos más valorados del Mercado Medieval Xacobeo de Lasarte-Oria es su rica programación cultural. Habrá espectáculos de teatro callejero, música en directo y talleres de oficios antiguos, que mostrarán a los que se acerquen por allí, de forma didáctica, cómo se trabajaba el hierro, el barro o los tejidos siglos atrás.

La feria abrirá esta tarde, a partir de las cinco. Además de los citados puestos habrá actuaciones de Ramalleira, sesiones de la cuentacuentos Eulali y varias demostraciones y talleres. Y es que como recordaron los responsables, «cada año ampliamos la oferta de espectáculos y talleres, buscando que el público viva una experiencia diferente».