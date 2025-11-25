Los años 80 volverán a ambientar Lasarte-Oria en el Carnaval 2026

Los años 80 volverán a Lasarte-Oria en febrero, ya que ha sido el tema más votado por los vecinos tras el proceso participativo ... puesto en marcha por el Ayuntamiento para la elección del tema principal del Carnaval 2026.

En esta segunda fase del proceso, la ciudadanía debía elegir entre los cinco temas finalistas propuestos por las comparsas. «Se han recibido un total de 539 votaciones, de las cuales 462 han sido válidas, una vez realizadas las comprobaciones oportunas. Un total de 77 votos no se han contabilizado por no cumplir los requisitos establecidos. De todas las votaciones recibidas, 9 se realizaron de forma física y el resto a través del formulario online disponible en la web municipal. El recuento final de votos fue en siguiente: 43 votos a Carnavales del mundo; 97 votos para el Circo; 130 votos para 'Los 80'; 98 votos para Piratas; 94 votos para Series de los 90», destacaron en la rueda de prensa la concejala de Participación Ciudadana, Nagore Durán, y el concejal de Fiestas, Txus Alonso.

El resultado fue presentado oficialmente a las comparsas en una reunión celebrada recientemente, en la que se ratificó el resultado del proceso participativo.

Nagore Durán destacó que «una vez más, la ciudadanía ha respondido con entusiasmo a una propuesta que busca mantener vivo el espíritu participativo de nuestras fiestas». Los represetantes municipales han agradecido «la implicación de las comparsas y de todas las personas que han tomado parte en esta votación, porque en eso consistía este proceso, en llegar a un tema entre los vecinos de Lasarte-Oria».

Por su parte, Txus Alonso señaló que «el Carnaval es una de las fiestas más queridas y este resultado nos anima a seguir trabajando junto a las comparsas para diseñar un programa festivo que combine diversión, creatividad y participación«.

Reunión el 2 de diciembre

Los Carnavales de este año se celebrarán del 12 al 16 de febrero de 2026. Con el tema ya elegido, el Ayuntamiento ha emplazado a las comparsas y a todas las personas interesadas en colaborar en la organización del programa a una reunión abierta que se celebrará el próximo martes 2 de diciembre, a las 18.30 horas, en el Gazteleku municipal. «Podremos elaborar las actividades para estos días carnavaleros entre todos, para que sean del gusto de los vecinos y comparsas locales», destacaron.