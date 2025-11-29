Alta participación y gran nivel en los Concursos Literarios de Lasarte-Oria

En esta era digital, en la que han adquirido demasiada importancia las pantallas y lo interactivo, la realización de un concurso literario como el ... que puso en marcha un año más el Ayuntamiento de Lasarte-Oria adquiere un valor profundamente necesario. Frente a la inmediatez y la sobreabundancia de contenidos, este tipo de certámenes permite a sus participantes un tiempo para detenerse, pensar y crear, haciendo fuerte el poder de la palabra escrita.

Tras meses de trabajo, hace unos días tuvo lugar el acto de entrega de los premios del XXXIX Concurso Literario y del XXXVIII Concurso Infantil y Juvenil en la Casa de Cultura. Representantes municipales y los ganadores acudieron a la sala Antonio Mercero para participar en el acto. En palabras de Ainara Elicechea, concejala de Cultura, «el concurso demuestra, año tras año, que Lasarte-Oria es una localidad con talento literario. Nos alegra ver cómo niñas, niños y personas adultas se animan a escribir y a compartir su creatividad con la comunidad. Desde el Ayuntamiento seguiremos impulsando iniciativas que promuevan la cultura y la expresión artística en todas sus formas».

Los responsables del concurso informaron que en total se han presentado 63 trabajos en la categoría infantil (12 en categoría A y 41 en categoría B) y 50 en la categoría de adultos (microrrelatos en castellano 35, microrrelato Premio Lasarte-Oria 1, poemas en castellano 9, microrrelatos en euskera 5 y poesía en euskera 6 trabajos).

El plazo para presentar los trabajos finalizó en mayo y durante estos meses el jurado ha valorado las creaciones presentadas. En esta edición, el ganador en categoría A infantil fue Mikel Rodríguez Barbero, seguido de Udane Cuetos Armas (segundo premio) y Malen Nogales García de Andoain (tercer premio). En categoría B, el primer y segundo premio fue a parar a Gillen Iraola Hernández y el tercero al trabajo conjunto de Izaro González González y Julen Pastor Ferreiro.

En categoría adulta, entre las creaciones en euskera, la mejor poesía fue la de Sara Aranburu Lasa y el mejor microrrelato el de Iñigo Legorburu Arregi. Entre los participantes que escribieron en castellano, el microrrelato ganador fue el de Carlos Marcos Estébanez, el premio Lasarte-Oria por su microrrelato se lo llevó Oihane Sánchez Martínez y la poesía ganadora fue la de Alberto de Frutos Dávalos

El Ayuntamiento felicita a ganadore y agradece la implicación de quienes han participado en esta edición, «que consolida el certamen como una cita anual de referencia para la creación literaria local».