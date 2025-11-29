Alta participación y gran nivel en los Concursos Literarios de Lasarte-Oria

Lasarte-OriaAlta participación y gran nivel en los Concursos Literarios de Lasarte-Oria
En la edición de este año se han presentado 63 trabajos en categoría infantil y 50 en adultos, en euskera y castellano
Lasarte-Oria
Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:23
En esta era digital, en la que han adquirido demasiada importancia las pantallas y lo interactivo, la realización de un concurso literario como el ... que puso en marcha un año más el Ayuntamiento de Lasarte-Oria adquiere un valor profundamente necesario. Frente a la inmediatez y la sobreabundancia de contenidos, este tipo de certámenes permite a sus participantes un tiempo para detenerse, pensar y crear, haciendo fuerte el poder de la palabra escrita.
Tras meses de trabajo, hace unos días tuvo lugar el acto de entrega de los premios del XXXIX Concurso Literario y del XXXVIII Concurso Infantil y Juvenil en la Casa de Cultura. Representantes municipales y los ganadores acudieron a la sala Antonio Mercero para participar en el acto. En palabras de Ainara Elicechea, concejala de Cultura, «el concurso demuestra, año tras año, que Lasarte-Oria es una localidad con talento literario. Nos alegra ver cómo niñas, niños y personas adultas se animan a escribir y a compartir su creatividad con la comunidad. Desde el Ayuntamiento seguiremos impulsando iniciativas que promuevan la cultura y la expresión artística en todas sus formas».
Los responsables del concurso informaron que en total se han presentado 63 trabajos en la categoría infantil (12 en categoría A y 41 en categoría B) y 50 en la categoría de adultos (microrrelatos en castellano 35, microrrelato Premio Lasarte-Oria 1, poemas en castellano 9, microrrelatos en euskera 5 y poesía en euskera 6 trabajos).
El plazo para presentar los trabajos finalizó en mayo y durante estos meses el jurado ha valorado las creaciones presentadas. En esta edición, el ganador en categoría A infantil fue Mikel Rodríguez Barbero, seguido de Udane Cuetos Armas (segundo premio) y Malen Nogales García de Andoain (tercer premio). En categoría B, el primer y segundo premio fue a parar a Gillen Iraola Hernández y el tercero al trabajo conjunto de Izaro González González y Julen Pastor Ferreiro.
En categoría adulta, entre las creaciones en euskera, la mejor poesía fue la de Sara Aranburu Lasa y el mejor microrrelato el de Iñigo Legorburu Arregi. Entre los participantes que escribieron en castellano, el microrrelato ganador fue el de Carlos Marcos Estébanez, el premio Lasarte-Oria por su microrrelato se lo llevó Oihane Sánchez Martínez y la poesía ganadora fue la de Alberto de Frutos Dávalos
El Ayuntamiento felicita a ganadore y agradece la implicación de quienes han participado en esta edición, «que consolida el certamen como una cita anual de referencia para la creación literaria local».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión