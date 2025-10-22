Alboka abesbatza tiene las puertas abiertas para acoger a nuevos miembros

María Cortés lasarte-oria. Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:10 Comenta Compartir

Alboka abesbatza, al igual que muchas otras agrupaciones del municipio, arrancó hace unas semanas el nuevo curso. Ensayan desde entonces los lunes y jueves, de 20.00 a 21.30 en Villa Mirentxu y las puertas del coro están abiertas para todos aquellas personas que quieran formar parte de Alboka. «Animamos a la gente de entre 16-60 años a participar con nosotros, no requerimos experiencia previa ni conocimientos de música, solo pedimos traer las ganas de cantar en grupo y de aprender», añadiendo que «los interesados pueden venir a probar un ensayo y en caso de querer apuntarse solo quedaría realizar una pequeña prueba de canto para evaluar la voz».

Pero más allá de los ensayos semanales, Alboka abesbatza es parte del entramado cultural del municipio y por ende, suele participar en numerosos momentos e iniciativas que se organizan en Lasarte-Oria. Entre las últimas, cabe destacar el concierto que ofrecieron junto a otros grupos en el convento por el 350 aniversario de las RRMM Brígidas.

Vivencias fuera del municipio

Pero fuera de Lasarte-Oria, los miembros de Alboka también suelen tener la ocasión de realizar viajes e intercambios. Este fue el caso de su desplazamiento a Galicia hace unos meses. De esta experiencia, desde Alboka aseguraron que «lo que más destacamos es la satisfacción de haber podido acercar nuestra música coral y cultura vasca a otros lugares, haber podido llevar el nombre de Lasarte-Oria fuera del municipio y de sentir una acogida muy cálida por parte del público gallego. Nuestro repertorio incluyó piezas vascas y gallegas con el objetivo de reflejar el espíritu de intercambio cultural que motiva este tipo de iniciativas». Precisamente de esta última señalaron que «los conciertos que hicimos en Vigo y A Coruña fueron una experiencia muy gratificante, no solo por la calidad que nos ofrecieron los coros Mistura Vocal y Coro Gaos, sino también por el ambiente de colaboración y afecto que vivimos junto a ellos. Además, pudimos cantar en espacios de gran relevancia histórica como la Catedral de León y la Catedral de Santiago de Compostela, experiencias que creemos que fueron todo un privilegio».