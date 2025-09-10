Actos históricos, musicales y religiosos para festejar los 350 años del convento de las Brígidas

Cumplir 350 años de historia del convento-monasterio de las Madres Brígidas de Lasarte-Oria no es algo que se haga todos los días, por ... lo que dicha celebración también debe estar a la altura de este importante acontecimiento en la localidad. Es por ello que la semana que viene, los días 18.19 y 20 de septiembre, se han programado varios actos para festejarlo.

Para hablar sobre los pormenores de este acontecimiento se dieron cita en el propio convento representantes municipales, encabezados por el alcalde Agustín Valdivia y la concejal de Cultura Ainara Elicechea, varios miembros de agrupaciones locales que participan en esta celebración, así como la Madre Superiora y la Madre Graciela y el párroco Félix Garitano. Precisamente éste último fue el primero en tomar la palabra. «Nos gusta recordar y celebrar los grandes acontecimientos que han tenido una incidencia en nuestras vidas: sucesos políticos, culturales, afectivos, deportivos... Para las Madres Brígidas, el hecho de incorporarse a esta comunidad dejando su tierra y hogares es una decisión muy importante. Aquí en el monasterio, durante 350 años ha habido comunidades de mujeres que como la actual, han buscado dar un sentido a sus vidas, buscando a Dios en comunidad y ayudándose unas a otras. Creemos que este es un hecho que merece celebrarse».

El alcalde Agustín Valdivia, en su intervención, dejó claro que «vamos a celebrar los 350 años, pero Lasarte-Oria celebra todos los días el que estéis entre nosotros en el municipio, que seáis parte indispensable de localidad. El propio convento es referente del centro histórico de Lasarte-Oria. La participación de las diferentes asociaciones locales como Alboka, Erketz, Zero Sette o Danok Kide es una forma de devolver a las Madres Brígidas lo que ellas nos dejan siempre de manera gratuita y desinteresadamente cuando lo requerimos. A todo el mundo le hace mucha ilusión que las Brígidas formen parte del municipio», aprovechando la ocasión para invitar a los lasarteoriatarras a que participen en los actos de la semana que viene. La concejala de Cultura recordó la importancia cultural del convento, no solo por el propio edificio, sino porque también alberga una interesante Biblioteca y Archivo.

En cuanto al resto de agentes sociales que formarán parte de los actos, Jesús Mari Eguizabal, como responsable de Danok Kide, aseguró que «no podíamos faltar en este 350 aniversario, ya que desde la asociación llevamos 20 años organizando en la capilla del convento los exitosos Encuentros Musicales. Del orden de 70 conciertos se han podido celebrar allí y el del día 19, a las 19.00 horas, sumaremos uno más en este lugar tan especial». Desde Alboka, Erketz y Zero Sette también se mostraron muy contentos de formar parte de esta celebración.

Programación

La programación arrancará el jueves que viene, 18 de septiembre, a las 19.00 horas, con una mesa redonda en la que participarán José Achón, Santos Sarasola y Félix Garitano. El viernes, 19 de septiembre, tendrá lugar el concierto con la participación del quinteto de cuerda Oiaso Boskotea. Y el sábado, día 20, desde las 10.00 horas, habrá diana del grupo de txistularis de Lasarte-Oria, solemne celebración religiosa a las 11.00 horas, presidida por el obispo de la Diócesis, en la que también participarán el coro Alboka, la organista Ana Belén García, Zero Sette akordeoi orkestra y Erketz dantza taldea.