Representantes municipales, religiosos y miembros de asociaciones locales en el exterior del convento. Isaac Farré
Lasarte-Oria

Actos históricos, musicales y religiosos para festejar los 350 años del convento de las Brígidas

La semana que viene, los días 18, 19 y 20, este lugar tan especial de Lasarte-Oria albergará una mesa redonda, un concierto y una misa

María Cortés

María Cortés

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 16:30

Cumplir 350 años de historia del convento-monasterio de las Madres Brígidas de Lasarte-Oria no es algo que se haga todos los días, por ... lo que dicha celebración también debe estar a la altura de este importante acontecimiento en la localidad. Es por ello que la semana que viene, los días 18.19 y 20 de septiembre, se han programado varios actos para festejarlo.

