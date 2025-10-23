Abierto el proceso participativo para la elección de los deportistas del año

Los vecinos del municipio tienen abierto hasta el 9 de noviembre el proceso participativo para la elección de los deportistas de este año 2025. ... Así lo dieron a conocer ayer en rueda de prensa las concejalas de Participación Ciudadana, Nagore Durán, y de Deportes, Goizalde Pildain. Un año más y ya van 10 desde que se creara esta iniciativa en el 2015, el Ayuntamiento de Lasarte-Oria quiere reconocer y poner el valor el esfuerzo, la dedicación y los valores del deporte local.

Lo dicho, el proceso estará abierto hasta el 9 de noviembre, periodo durante el cual toda la ciudadanía podrá proponer candidaturas en tres categorías: deportista femenina del año; deportista masculino del año; trayectoria deportiva.

«Queremos recordar a los lasarteoriatarras que las personas que propongan como candidatas deberán ser mayores de 18 años y podrán ser propuestas tanto por entidades deportivas como por cualquier vecino de Lasarte-Oria», matizó Pildain.

Para participar habrá dos opciones. Por un lado, de manera online, a través del portal web municipal www.lasarte-oria.eus, donde estará disponible el formulario de participación. Por otro, mediante los tarjetones buzoneados, que se podrán depositar en los lugares habilitados en los siguientes espacios municipales: polideportivo Maialen Chourraut, casa de cultura Manuel Lekuona, Ayuntamiento, Casa de la Mujer y Gazteleku.

Una vez recogidas las propuestas, el departamento de Deportes analizará y validará las candidaturas y las trasladará a los clubes deportivos del municipio y representantes municipales, quienes asignarán una puntuación a cada una de ellas.

Este proceso de valoración concluirá el 21 de noviembre. Posteriormente, en la comisión municipal de Deportes del 2 de diciembre, se darán a conocer las personas ganadoras, cuyos nombres serán publicados oficialmente ese mismo día.

La Gala, el 12 de diciembre

La Gala del Deporte de Lasarte-Oria 2025 se celebrará el 12 de diciembre, viernes, a partir de las 18.00 horas, en la casa de cultura Lekuona.