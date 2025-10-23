Abierto el proceso participativo para la elección de los deportistas del año

Lasarte-OriaAbierto el proceso participativo para la elección de los deportistas del año
Los lasarteoriatarras tienen hasta el 9 de noviembre, de forma online o mediante tarjetones, para presentar sus candidatos
Lasarte-Oria
Jueves, 23 de octubre 2025, 20:18
Los vecinos del municipio tienen abierto hasta el 9 de noviembre el proceso participativo para la elección de los deportistas de este año 2025. ... Así lo dieron a conocer ayer en rueda de prensa las concejalas de Participación Ciudadana, Nagore Durán, y de Deportes, Goizalde Pildain. Un año más y ya van 10 desde que se creara esta iniciativa en el 2015, el Ayuntamiento de Lasarte-Oria quiere reconocer y poner el valor el esfuerzo, la dedicación y los valores del deporte local.
Lo dicho, el proceso estará abierto hasta el 9 de noviembre, periodo durante el cual toda la ciudadanía podrá proponer candidaturas en tres categorías: deportista femenina del año; deportista masculino del año; trayectoria deportiva.
«Queremos recordar a los lasarteoriatarras que las personas que propongan como candidatas deberán ser mayores de 18 años y podrán ser propuestas tanto por entidades deportivas como por cualquier vecino de Lasarte-Oria», matizó Pildain.
Para participar habrá dos opciones. Por un lado, de manera online, a través del portal web municipal www.lasarte-oria.eus, donde estará disponible el formulario de participación. Por otro, mediante los tarjetones buzoneados, que se podrán depositar en los lugares habilitados en los siguientes espacios municipales: polideportivo Maialen Chourraut, casa de cultura Manuel Lekuona, Ayuntamiento, Casa de la Mujer y Gazteleku.
Una vez recogidas las propuestas, el departamento de Deportes analizará y validará las candidaturas y las trasladará a los clubes deportivos del municipio y representantes municipales, quienes asignarán una puntuación a cada una de ellas.
Este proceso de valoración concluirá el 21 de noviembre. Posteriormente, en la comisión municipal de Deportes del 2 de diciembre, se darán a conocer las personas ganadoras, cuyos nombres serán publicados oficialmente ese mismo día.
La Gala, el 12 de diciembre
La Gala del Deporte de Lasarte-Oria 2025 se celebrará el 12 de diciembre, viernes, a partir de las 18.00 horas, en la casa de cultura Lekuona.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión