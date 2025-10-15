Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Xabi Salillas junto a Marc Giron, ganador de los 100 kilómetros.

Hernani

Xabi Salillas fue tercero en su categoría en la prueba de 50 kilómetros de Badalona

J. F. M.

HERNANI.

Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:49

El atleta de ultrafondo de Hernani, Xabi Salillas, tras el desafío Aurrera Markelekin y el tremendo esfuerzo realizado, el pasado sábado participó en los 50 kilómetros de Badalona, donde finalizó en tercera posición en su categoría con un tiempo invertido de 3 horas y 48 minutos.

Con esta prueba da por finalizada la temporada, tal y como él mismo reconoce, si su cabeza no dice lo contrario. La mirada la tiene puesta ya en el próximo año, que ya adelanta que cuenta con un reto deportivo muy duro.

