Una de las citas desarrollada en la última edición de los encuentros en los barrios con Auzo Bira.

Hernani

Último día para poder rellenar los cuestionarios para la próxima Auzo Bira

El Ayuntamiento quiere saber cuáles son los temas más importantes que quiere tratar la ciudadanía en las reuniones de enero

Juan F. Manjarrés

Juan F. Manjarrés

Hernani

Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:23

Comenta

En el mes de enero de 2026 el Ayuntamiento tiene previsto realizar la tercera Auzo Bira de esta legislatura. Serán reuniones presenciales en todos ... los barrios, donde el equipo de Gobierno expondrá los proyectos municipales más importantes, explicará las medidas y propuestas que afectarán a cada barrio y también habrá espacio para recoger las dudas o aportaciones de la ciudadanía. Se trata de una iniciativa que en los últimos años viene realizándose desde el grupo de gobierno con la intención de acercar a la ciudadanía qué es lo que se hace desde el Ayuntamiento con los recursos que se tienen, además de recoger también el punto de vista de la ciudadanía y la situación de cada barrio.

