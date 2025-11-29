Último día para poder rellenar los cuestionarios para la próxima Auzo Bira

En el mes de enero de 2026 el Ayuntamiento tiene previsto realizar la tercera Auzo Bira de esta legislatura. Serán reuniones presenciales en todos ... los barrios, donde el equipo de Gobierno expondrá los proyectos municipales más importantes, explicará las medidas y propuestas que afectarán a cada barrio y también habrá espacio para recoger las dudas o aportaciones de la ciudadanía. Se trata de una iniciativa que en los últimos años viene realizándose desde el grupo de gobierno con la intención de acercar a la ciudadanía qué es lo que se hace desde el Ayuntamiento con los recursos que se tienen, además de recoger también el punto de vista de la ciudadanía y la situación de cada barrio.

Este año, sin embargo, el concejal de Participación, Aitor Lukas, ha anunciado un cambio de formato, para lo que han abierto una consulta con la ciudadanía. Durante casi todo este mes de noviembre la ciudadanía de Hernani está teniendo la oportunidad de rellenar un cuestionario que el Ayuntamiento ha publicado en su página web (hernani.eus), «ya que queremos recoger las aportaciones de la ciudadanía y las asociaciones vecinales antes de la Auzo Bira» del año próximo, señala Lukas. El plazo para poder rellenar el cuestionario se cierra hoy domingo.

El cuestionario consta de tres partes. La ciudadanía puede proponer tres temas que a su juicio se deberían de tratar en la reunión de su barrio de Auzo Bira y resaltar el más importante a su parecer tanto a en lo que se refiere a su barrio como al municipio en general. Aitor Lukas ha señalado que «en las aportaciones y propuestas que se reciban, se priorizarán las cuestiones de carácter comunitario». El cuestionario se rellena de manera anónima y muy rápida, ya que apenas hay que completar tres apartados.

Las asociaciones de vecinos también harán sus aportaciones. El Ayuntamiento se ha reunido con representantes de estas asociaciones y cada una responderá a un cuestionario de forma colectiva.

«Invitamos a toda la ciudadanía a participar tanto en la Auzo Bira de manera presencial como en este momento del proceso. Para que sean más productivas, es bienvenida toda la ciudadanía de Hernani», ha señalado el concejal de Participación hernaniarra, Aitor Lukas.