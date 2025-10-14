Sorteo el 21 de octubre de las primeras 61 viviendas concertadas de Florida08

Solar de Florida08 en los que se desarrollará la nueva zona residencial.

Juan F. Manjarrés Hernani Martes, 14 de octubre 2025, 10:52

El Ayuntamiento de Hernani ha publicado la lista definitiva de aspirantes a optar a una de las viviendas de precio concertado de la zona Florida08. Junto a ello, se han publicado los números correspondientes para cada persona candidata al sorteo.

El sorteo público para la adjudicación de las viviendas de precio concertado de Florida08 se realizará el próximo martes, 21 de octubre, en el polideportivo municipal (12:00). Se hará ante notario y podrá asistir cualquier persona interesada.

El sorteo se centra en las primeras 61 viviendas a entregar en una zona de desarrollo residencial vital en Hernani como son los terrenos en los que en su día estuvo asentada la empresa AMR.