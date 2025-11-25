Sesión abierta para conocer los proyectos del área de Cooperación

El Ayuntamiento de Hernani, a través de su departamento de Cooperación, colabora en diversos proyectos que se llevan a cabo en países empobrecidos. Se ... trata de ayudas trienales y hoy se presentarán en público dentro de un acto que tendrá lugar en el salón de plenos del Ayuntamiento a partir de las seis de la tarde. Se presentarán los cinco proyectos apoyados por el Ayuntamiento de Hernani, que se llevan a cabo en las zonas de Colombia, Venezuela, Mauritania y Argentina.

Las cinco asociaciones que llevan a cabo los proyectos serán las encargadas de explicar la labor que realizan y los proyectos que están desarrollando. Una de las ongs es Mugen Gainetik, que hablará sobre su trabajo con las mujeres pacificadoras del Caribe colombiano. Otro que se podrá conocer es el proyecto de las Brigadas Internacionales de la Paz para la protección y acompañamiento internacional de personas defensoras de los derechos humanos, ambientales y territoriales en Colombia. La asociación Memoria Viva de los Pueblos explicará la labor que lleva a cabo en Papelón y la comuna Cinco Fortalezas (ambas en Venezuela) para fortalecer el liderazgo de mujeres y jóvenes; y Euskadi-Cuba y su proyecto para el empoderamiento de las mujeres en Argentina también se dará a conocer. De la misma manera, Mundubat explicará el proyecto de cohesión social ante conflictos comunitarios en Nuadibú (Mauritania).

244.146 euros

Cada asociación realizará una presentación de 20 minutos. Se trata de una presentación abierta a toda la ciudadanía. Hay que recordar que el Ayuntamiento destina 244.146,08 euros para que se lleven a cabo estos proyectos de cooperación en distintos puntos del mundo.