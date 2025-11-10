Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El sénior ha jugado cuatro jornadas ya y sigue sin conocer la derrota

Las chicas, que venían de ganar en la jornada anterior, esta vez no tuvieron suerte

Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:36

Tras el descanso del anterior fin de semana, los equipos de voleibol han comenzado con fuerzas renovadas la segunda jornada de la Copa de Gipuzkoa. Todavía hay equipos a los que les está costando conseguir la ansiada victoria, pero están haciendo una gran temporada y seguro que en el futuro podrán disfrutar de los triunfos. El infantil masculino no pudo conseguir la victoria, pero le dieron trabajo al equipo del Bera Bera para lograr el triunfo. En infantil femenino participación el duelo también fue peleado y en rendimiento, en cambio, la victoria fue fácil. Los juveniles chicos no pudieron darle la vuelta al marcador, pero demostraron su gran nivel. Los dos equipos juveniles femeninos se llevaron la victoria por segunda vez consecutiva. Y en cadetes, al contrario que en juveniles, los chicos lograron la victoria al doblegar al Todobolei, pero en el caso de las chicas no fue posible llevarse ese triunfo a casa. En el caso de las sénior, a pesar de ganar en la anterior jornada, esta vez les ha tocado perder. Por su parte, en la Euskal Liga llevan 4 jornadas y los sénior no conocen todavía la derrota.

Por otro, los lunes sigue habiendo hartubol para todos en el Instituto, entre las 18.30 y las 20.00 horas. Todo aquel que lo desee puede acercarse a probarlo y pasárselo en grande.

