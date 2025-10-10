El rugby descansa este fin de semana tras confirmar en Valencia su buen inicio

J. F. M. hernani. Viernes, 10 de octubre 2025, 20:13 Comenta Compartir

Este fin de semana no hay jornada en la Élite de rugby, regresando el sábado 18 octubre a las 16.00. El HCRE recibirá al Pasek Belenos Avilés en Landare.

En lo que se refiere a la pasada jornada, en un partido revuelto y desordenado, dónde el Valencia aplicó su táctica de juego, el Hernani se llevó su tercera victoria en la liga, manteniendo su imbatibilidad.

La presión de los delanteros locales no permitió que el partido se jugara con la rapidez habitual de los tricolores. El Hernani leyó el partido y tras el descanso los tres cuartos se apearon del caballo y junto a los delanteros se aplicó en defensa, orden y paciencia.

El enfrentamiento repleto de melées, rucks y maules provocó un sinfín de golpes de castigo que el artillero hernaniarra Beñat supo aprovechar con los tiros a palos y anotar 14 puntos. Un ensayo de Anartz, disfrazado de delantero, puso los otros 5 puntos en el marcador.

En el minuto ochenta, los locales anotaron un ensayo, poniendo un 17-19 a falta del intento de transformación, que supondría el empate final, pero fallaron y la victoria vino para Hernani.

En las otras ligas, los sub 23 se impusieron en Landare por 21-13 al Les Abelles valenciano. Los sub 18 ganaron al Envases La Rioja RC por 72-11 y el equipo sub 16 ganó al equipo riojano por 74-5. Los sub 14, sub 12 y sub 10 también fueron victoriosos en diferentes torneos celebrados en Donostia y en la playa de Hondarribia.

Balonmano

El equipo sénior masculino de balonmano juega mañana a las 12.00 en Ordizia, en el partido más destacado de la jornada. Además, los juveniles chicos se desplazan a Elgoibar mañana a las 11.30 y las chicas jugarán en el polideportivo a las 12.00 ante Ordizia. También hay partidos cadetes e infantiles.

Fútbol

Los dos primeros equipos de fútbol del CDH juegan hoy sus partidos en Zubipe. El masculino de División de Honor Regional recibe a las 16.00 horas la visita del Mondragon y el Liga Vasca femenino al Bizkeneskak a las 18.00.