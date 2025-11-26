Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Ediles de Elkarrekin/Podemos en la sesión plenaria del martes pasado, en la que fue rechazada su moción. JUANFER

Hernani

Rechazada una mocion contra la Proposición de Ley de festejos taurinos

Elkarrekin/Podemos se quedó solo en la defensa de un texto en el Pleno Municipal, por lo que finalmente fue rechazado

Juan F. Manjarrés

Juan F. Manjarrés

Hernani

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:58

Comenta

En una sesión plenaria que no llegó a la media hora de duración y en la que se sometieron a votación 9 puntos, el ... Pleno Municipal rechazó una moción presentada por el grupo municipal de Elkarrekin/Podemos en la que se pedía el rechazo a la Proposición de Ley de regulación de los festejos taurinos de fomento en Euskadi que está siendo promovida en el Parlamento Vasco. Lo cierto es que las dos ediles de Podemos se quedaron solas en la defensa de esta moción, ya que la mayoría de EH Bildu se abstuvo y los grupos de EAJ/PNV y PSE votaron en contra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Consulta la tabla con los sueldos de los alcaldes de Gipuzkoa
  2. 2

    El Itzuli de Iñigo Lavado recibe una estrella y Ama e Hika logran la estrella verde
  3. 3 La familia de la joven hallada muerta en una sauna en Ibiza: «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  4. 4 Las dieciocho monjas que necesitan vender 2.500 tarros de miel antes de diciembre para renovar el garaje de su monasterio
  5. 5 Graba a su hijo de 10 años al volante de un coche en Irun y sube después el vídeo a redes sociales
  6. 6

    Casi la mitad de los médicos que logran plaza en la OPE de difícil cobertura renuncian al puesto
  7. 7 Delaporte denuncia la agresión sexual sufrida por su vocalista en un concierto en Madrid
  8. 8

    Así es el anillo inteligente, clave en la fiesta mortal de Ibiza
  9. 9 El Tribunal Supremo determina que las empresas no pueden obligar a trabajar los fines de semana aunque el contrato sea de lunes a domingo
  10. 10

    Ábalos amaga con tirar de la manta y afirma que es cierto que Sánchez se reunió con Otegi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Rechazada una mocion contra la Proposición de Ley de festejos taurinos

Rechazada una mocion contra la Proposición de Ley de festejos taurinos