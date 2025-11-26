Rechazada una mocion contra la Proposición de Ley de festejos taurinos

En una sesión plenaria que no llegó a la media hora de duración y en la que se sometieron a votación 9 puntos, el ... Pleno Municipal rechazó una moción presentada por el grupo municipal de Elkarrekin/Podemos en la que se pedía el rechazo a la Proposición de Ley de regulación de los festejos taurinos de fomento en Euskadi que está siendo promovida en el Parlamento Vasco. Lo cierto es que las dos ediles de Podemos se quedaron solas en la defensa de esta moción, ya que la mayoría de EH Bildu se abstuvo y los grupos de EAJ/PNV y PSE votaron en contra.

En el texto rechazado se busca «impulsar una Euskadi libre de crueldad y maltrato animal, eliminando la tauromaquia, los festejos taurinos y otras actividades de crueldad animal, educando a las futuras generaciones en igualdad para que crezcan con sensibilidad y respeto hacia los animales», además de promover una consulta a la sociedad vasca «para garantizar su derecho a decidir sobre el futuro de la tauromaquia y los festejos taurinos en Euskadi».

Por ello, insta al Parlamento Vasco a no aprobar la Proposición de Ley de regulación de los festejos taurinos de fomento en Euskadi y reafirmar que la falta de declaración oficial como Patrimonio Cultural Inmaterial Vasco de estos festejos obliga a que su regulación se someta íntegramente al marco general de la Ley 9/2022 de Protección de Animales Domésticos y mantener la prohibición de participación de menores de 16 años establecida en el Decreto 183/2008 que aprueba el Reglamento Taurino.

El texto rechazado recogía que «por más que la Proposición de Ley se empeñe en utilizar lenguaje inclusivo, la realidad nos demuestra que en éste tipo de actos la participación de las mujeres es irrelevante, más allá de situarse detrás de las barreras y aplaudir las 'hazañas' masculinas». Desde Elkarrekin/Podemos sugieren en el texto rechazado la visualización de unos vídeos para mostrar «cómo puede ser el dolor de las vaquillas en nombre de la diversión, de Sokamuturra Ez o incluso el corto 'Gurean' de Askekintza, rodado en la plaza de nuestro pueblo» e invitan a una reflexión «no sólo sobre los propios cortos, sino también sobre la participación femenina, prácticamente inexistente».