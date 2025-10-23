El PSE pide al gobierno municipal que organice la Cabalgata

El PSE de Hernani ha solicitado al gobierno municipal de EH Bildu que asuma el liderazgo y la responsabilidad y organice la Cabalgata de ... los Reyes Magos para evitar que se pierda esta tradición navideña en el municipio. El portavoz socialista, Ricardo Crespo, ha realizado esta petición tras conocerse que el grupo de voluntarios que organizaba el desfile, en colaboración con la Asociación de Comerciantes del municipio Berriak, haya decidido poner fin a esta etapa.

«Es una cita muy especial para las niñas y niños de Hernani y todas sus familias y no podemos permitir que se pierda por falta de apoyos. El Ayuntamiento, en este caso, EH Bildu, debe garantizar la continuidad de este tipo de actividades que forman parte de la identidad y la vida social de Hernani», ha señalado Crespo.

Los socialistas han recordado que, durante 25 años, un grupo de vecinos y vecinas ha trabajado de manera altruista, dedicando su tiempo y esfuerzo para que cada 5 de enero Hernani se llene de ilusión y magia. «Es el momento de reconocer ese compromiso y de que el Ayuntamiento dé un paso adelante y se haga cargo de la organización» insisten.

Desde el PSE de Hernani han agradecido el «compromiso, la dedicación y el esfuerzo» que este grupo de voluntarios ha realizado junto a la Asociación de Comerciantes, «que han seguido trabajando en favor del municipio».

«Esperamos que el Ayuntamiento, que dispone de los medios necesarios para garantizar la Cabalgata, muestre su compromiso con el municipio y su ciudadanía y no perdamos una de las noches más bonitas del año», ha concluido el portavoz socialista.

Cine en Biteri

Este fin de semana se proyectan dos nuevas películas cinematográficas en Biteri kultur etxea. La dirigida a un público infantil será la de 'Elio', que se podrá ver el sábado y domingo a las 16.45 horas. Para todos los públicos se proyecta el título 'Los domingos', que el público podrá disfrutar en distintas sesiones el sábado, domingo y lunes.