Hernani

El PSE pide al gobierno municipal que organice la Cabalgata

Juan F. Manjarrés

Hernani

Jueves, 23 de octubre 2025, 20:18

El PSE de Hernani ha solicitado al gobierno municipal de EH Bildu que asuma el liderazgo y la responsabilidad y organice la Cabalgata de ... los Reyes Magos para evitar que se pierda esta tradición navideña en el municipio. El portavoz socialista, Ricardo Crespo, ha realizado esta petición tras conocerse que el grupo de voluntarios que organizaba el desfile, en colaboración con la Asociación de Comerciantes del municipio Berriak, haya decidido poner fin a esta etapa.

