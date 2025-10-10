Primera Musikatea Fest

Viernes, 10 de octubre 2025, 20:14 Comenta Compartir

Hernani cuenta con una nueva iniciativa cultural y que tendrá a la música como principal forma de expresión. Se trata de la primera edición de Musikatea Fest, que tendrá lugar el sábado 18 de octubre en Atsegindegi, organizada por la asociación de grupos musicales de Hernani, Musikatea, con la colaboración del Ayuntamiento de Hernani. Sobre el escenario se podrá disfrutar de los grupos hernaniarras El 5º con Tenedor y Plan-B y con los ritmos mexicanos de La Txama. Musikatea Fest comenzará a las 19.00 horas y durará hasta la 01.00. Habrá barra y merchandising en la plaza cubierta de Atsegindegi.