Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Hernani

Primera Musikatea Fest

Viernes, 10 de octubre 2025, 20:14

Comenta

Hernani cuenta con una nueva iniciativa cultural y que tendrá a la música como principal forma de expresión. Se trata de la primera edición de Musikatea Fest, que tendrá lugar el sábado 18 de octubre en Atsegindegi, organizada por la asociación de grupos musicales de Hernani, Musikatea, con la colaboración del Ayuntamiento de Hernani. Sobre el escenario se podrá disfrutar de los grupos hernaniarras El 5º con Tenedor y Plan-B y con los ritmos mexicanos de La Txama. Musikatea Fest comenzará a las 19.00 horas y durará hasta la 01.00. Habrá barra y merchandising en la plaza cubierta de Atsegindegi.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sapa suministrará su tecnología al Ejército de EE UU con un acuerdo pionero por 5.000 millones
  2. 2

    «Hacía lo que quería conmigo, utilizaba mi cartilla y la tarjeta del banco»
  3. 3 Barbara Goenaga y sus recuerdos de juventud en San Sebastián: «Los vendían en Gros en una tienda punk»
  4. 4 Obligan a un supermercado a readmitir a una trabajadora en Gipuzkoa a la que vigiló con un detective tras acumular 550 días de baja
  5. 5

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  6. 6

    La opositora venezolana María Corina Machado gana el Nobel de la Paz que quería Trump
  7. 7 El tabnabbing, la nueva estafa sobre la que alerta la Policía Nacional: «Todo es cuestión de un pequeño gesto»
  8. 8 Golpe al aeropuerto de Bilbao: una aerolínea estadounidense anuncia una nueva ruta a Nueva York desde el norte de España
  9. 9

    La futura estación central del Topo en Donostia recibe sus escaleras mecánicas
  10. 10

    «Tenemos una enfermedad mental y ya no nos escondemos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Primera Musikatea Fest

Primera Musikatea Fest