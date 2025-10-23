Primera edición de Zaintzaldia, jornadas centradas en el cuidado comunitario

Hernani verá nacer mañana sábado una nueva iniciativa centrada en los cuidados comunitarios. Tiene por nombre Zaintzaldia, se engloba dentro de Hernani Burujabe y ... se centra precisamente en los cuidados a vecinos que lo puedan necesitar. «Queremos poner en práctica las comunidades solidarias y fortalecer las redes de residentes. Queremos que sea una semana para comprobar los beneficios de cambiar las actitudes hacia la comunidad», señalan los promotores de esta nueva iniciativa en Hernani.

La intención es contar con ciudadanos de Hernani que se animen a asumir algunas pequeñas responsabilidades durante una semana. «Estamos en una crisis de los cuidados. Se están dando situaciones graves de desprotección en nuestros pueblos, ya que actualmente no somos capaces de responder a las necesidades de cuidado que tenemos como sociedad. El régimen de cuidados feminizado, familiarista y mercantilizado es una gran fuente de discriminación: Por un lado, porque se ha convertido en un ámbito de explotación laboral; por otro, porque el derecho a ser cuidado se garantiza en función de la capacidad económica de las familias», afirman desde el colectivo Zaintza de Hernani Burujabe.

25 octubre Foto de presentación. 12.30, Plaza Berri.

26 octubre Cuento espectáculo, 12.00, Urbieta kalea.

28 octubre. Conferencia La ética del cuidado en nuestras organizaciones. 18.00, KPF.

30 octubre. Documental y coloquio Luces en sombra. 17.30, KPF.

31 octubre Mago Andoni, DesOrekatua. 17.00, Urbieta kalea.

Por lo tanto, «para mejorar esta situación» están intentando transitar hacia una organización de los cuidados «público-comunitaria, con el objetivo de la soberanía del cuidado». Han organizado el trabajo en cuatro líneas principales. La primera es el proceso de adaptación del actual servicio de ayuda a domicilio y mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras; la segunda, la red público-comunitaria para prevenir el riesgo de soledad de las personas mayores y socializarlas, es decir, el programa Auzozaintza; la tercera es la línea para mejorar las condiciones laborales y de vida de las cuidadoras, concretamente la línea para crear y consolidar la cooperativa Maitelan y dignificar el sector; y la cuarta es la articulación del cuidado comunitario, lo que están llevando a cabo a través del grupo ciudadano Eltzeko.

Con Zaintzaldia que se organiza desde este sábado por primera vez quieren poner el foco en este último punto. Sin dejar de hablar de la responsabilidad de las instituciones públicas, «queremos reconocer las virtudes insustituibles que tienen las comunidades y apostar por fortalecerlas, en un momento en el que predomina la tendencia a la individualización». Con tal motivo se organiza Zaintzaldia por primera vez, unas jornadas que entre el 25 y 31 de octubre contará con actividades diversas, entre ellas espectáculos, conferencias o documentales. Entienden la comunidad como el ámbito principal para el desarrollo de las necesidades sociales que todos los ciudadanos tienen, un espacio para socializar más allá de casa que «es clave para desarrollar el sentimiento de pertenencia y evitar la soledad». La comunidad puede detectar situaciones de desprotección, ya que «en la mayoría de los casos las primeras orientaciones nos las ofrecen las personas cercanas».