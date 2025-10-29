Primera derrota del Hernani en San Cugat, quedándose sin bonus defensivo

El Hernani encajó su primera derrota de la liga en Sant Cugat ante el equipo local, sin conseguir el punto bonus defensivo, que se ... escapó en la última jugada del partido cuando los sancugatenses transformaron un golpe de castigo, dejando el marcador en 36-26.

El joven equipo hernaniarra salió en tromba, anotando un primer ensayo transformado (0-7) a los nueve minutos de juego, tras una touche ganada y un gran trabajo de empuje de los delanteros. En el minuto 25 los tricolores aumentaron su ventaja colocando el marcador en un 3-16, tras la transformación de tres golpes de castigo y otro que sumó el equipo local.

A partir de ese momento los locales aprovecharon una racha de golpes a favor para irse al descanso con empate a 16, tras un ensayo transformado y un golpe de castigo pasado.

La reanudación del partido resultó confusa, sin grandes jugadas claras. El encuentro, se embarulló con jugadas alternativas y numerosos golpes de castigo que favorecieron al San Cugat, que en apenas 15 minutos consiguió tres ensayos, uno de ellos transformado, dejando el marcador en 33-16 a falta de 10 minutos para el final.

El Hernani reaccionó, se aplicó y puso orden en su juego, sin llegar a dar la vuelta al marcador, pero sumando un ensayo transformado y un golpe, que le aseguraba el punto bonus defensivo, situando el marcador en 33-26 a falta de un minuto. Pero la mala suerte y un error concedieron un nuevo golpe a favor de los locales, que dejaron el partido en un definitivo 36-26.

Por su parte, el equipo femenino del Hernani CRE en Liga Vasca perdió ante el Gipuzkoa Sortzen en Puio por 57-31. Además, el Alon Automotive Hernani S23 ganó al Huesitos La Vila en Landare 17-7 y el Euskal Liga HCRE S18 ganó 12-5 a Uribealdea. El Euskal Liga HCRE S14 perdió 0-8 ante Uribealdea.