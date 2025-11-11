Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ainara Atorrasagasti, Xabier Lertxundi e Itsaso Lekuona han presentado la propuesta. Juanfer
Hernani

El Presupuesto del año que viene asciende a 40 millones con el foco puesto en el gasto social

La propuesta del grupo de gobierno baja un 4,4% con respecto al periodo anterior, con una cantidad cercana a los 40 millones

Juan F. Manjarrés

Juan F. Manjarrés

Hernani

Martes, 11 de noviembre 2025, 15:11

Comenta

Los distintos partidos políticos tienen ya encima de la mesa la propuesta del Gobierno Municipal para 2026 del Presupuesto Municipal. La cifra asciende a 39, ... 9 millones, por lo que baja un 4,4% con respecto al periodo anterior y en él el gasto social, marcado por la estructura de servicios existente en Hernani, toma un gran protagonismo. Basta con dar el dato de que pese a que los números generales del Presupuesto bajarán en 2026, el gasto corriente aumentará en un 5,5% «como consecuencia de las mejoras de los servicios municipales y los gastos de personal».

