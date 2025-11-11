El Presupuesto del año que viene asciende a 40 millones con el foco puesto en el gasto social

Los distintos partidos políticos tienen ya encima de la mesa la propuesta del Gobierno Municipal para 2026 del Presupuesto Municipal. La cifra asciende a 39, ... 9 millones, por lo que baja un 4,4% con respecto al periodo anterior y en él el gasto social, marcado por la estructura de servicios existente en Hernani, toma un gran protagonismo. Basta con dar el dato de que pese a que los números generales del Presupuesto bajarán en 2026, el gasto corriente aumentará en un 5,5% «como consecuencia de las mejoras de los servicios municipales y los gastos de personal».

Tras la presentación en comisión del documento, los distintos grupos políticos lo están estudiando para analizar la posibilidad de realizar aportaciones o incluso la de presentar enmiendas parciales o totales. La intención es que la aprobación del Presupuesto Municipal se realice en la sesión plenaria ordinaria que tendrá lugar a finales de este mes o, a más tardar, en una reunión extraordinaria que se celebraría en los primeros días de diciembre. Tal y como sucede en los últimos años, la idea es comenzar 2026 con Presupuesto ya aprobado y en disposición de poder utilizarlo.

El límite del gasto establecido por la legislación española condiciona el margen para las inversiones. Según esta norma, el Presupuesto del 2026 no puede superar el gasto realizado el año anterior. En consecuencia, 2026 «será el año que se materialicen los proyectos en marcha y se concreten los proyectos de mayor inversión de cara a los próximos años».

Hernani cuenta con un alto nivel de servicios y el equipo de Gobierno ha ratificado su compromiso con los mismos. Un ejemplo de ello es la apuesta para reforzar el de cuidados domiciliario, especialmente dirigido a las personas mayores, con un incremento del 27% en el presupuesto del servicio de cuidados domiciliario, cifrado en 1.794.000 euros, «con el objetivo de mejorar el propio servicio y las condiciones laborales de las trabajadoras».

Por otro lado, tras cuatro años de trayectoria, se estabilizará el proyecto Auzozaintza, con un seguimiento personalizado con las personas mayores que se encuentran en situación de soledad no deseada.

«Para que el municipio sea más habitable, es imprescindible la labor de los agentes», así lo entiende el Ayuntamiento. Por eso, renovará y mejorará los convenios suscritos con varias asociaciones. También se incrementarán las subvenciones para el auzolan, para así financiar los proyectos de las asociaciones vecinales y AMPAs.

Paralelamente, se pondrá en marcha un plan para potenciar el uso del euskera en los clubes deportivos de la localidad. Se trata de una línea de trabajo aprobada por el Consejo de Euskera y que se suma al plan estratégico municipal de euskera para aumentar la presencia del idioma en el área del ocio. Durante cuatro año se trabajará con ocho clubes.

En la elaboración del documento se ha tenido en cuenta también el que Hernani tiene en marcha los proyectos de transformación «necesarios» para la transición ecológica. En este sentido, se han priorizado las inversiones para reducir el consumo y generar energía renovable, como es el caso de las piscinas exteriores, donde se rehabilitará el edificio y se colocarán placas fotovoltaicas en el tejado, con una inversión de 180.000 euros. Al plan de ahorro energético se destinarán 236.000 euros, 136% más que en el 2025.

Los proyectos previstos para acondicionar aspectos relacionados con el urbanismo del municipio también tendrán continuidad en los presupuestos del próximo año. Se ejecutará el espacio de coexistencia de la parte trasera del Consistorio, se iniciarán las obras del ascensor para mejorar la accesibilidad de los barrios Portu y Elizatxo, se licitarán las obras de Ave Maria y Zubipe, y se ejecutará la urbanización de Elizatxo-Goikoa. Además, en 2026 se elegirá el futuro proyecto de la zona de la antigua ikastola Urumea y la ciudadanía podrá participar en la selección. En Florida también habrá cambios sustanciales, con la renovación de la zona y la construcción de nuevas viviendas.

El tema de la vivienda afirman que seguirá siendo prioritario. Se mantendrán las subvenciones al alquiler y se abrirá el Observatorio de la Vivienda para continuar con el reto de movilizar las casas vacías.

El equipo de Gobierno ha presentado al resto de grupos municipales una propuesta «para profundizar en las formas de colaboración para las decisiones estratégicas para Hernani. Desde el comienzo de esta legislatura se han puesto en marcha nuevos espacios de colaboración estratégica que han sido muy positivamente valorados por todos los grupos municipales». Por ello quiere profundizar en esta manera de colaborar y estabilizar una forma de trabajo, «más allá de las negociaciones presupuestarias».