El Pleno pide un «replanteamiento profundo» del modelo policial actual

Al alcalde del municipio, Xabier Lertxundi, le suele gustar resaltar que aunque en ocasiones se transmita otra imagen, un porcentaje alto de los asuntos ... que se tratan y aprueban en el Ayuntamiento se hace por unanimidad, es decir con el respaldo de todos los grupos que forman la Corporación.

Lo cierto es que fue así en la mayoría de los puntos que se pusieron sobre la mesa en la sesión plenaria que tuvo lugar en la tarde del martes en el Ayuntamiento. Solo las mociones presentadas con respecto a la situación que se está dando en las últimas fechas con la Ertzaintza acarrearon una cierta discusión y no salieron adelante de forma unánime.

En este último punto se habían presentado dos mociones distintas sobre el mismo tema y la realidad que cada una de las partes decidió respaldar la suya y rechazar la otra. Tanto EAJ-PNV y PSE-EE por un lado, como EH Bildu por otro habían presentado textos distintos en torno a la policía autónoma y no hubo acuerdo. Se votaron por separado, con Elkarrekin-Podemos absteniéndose en ambos casos. Por lo tanto, la mayoría de EH Bildu en el Pleno provocó que finalmente saliera adelante su moción.

El texto aprobado pide al Gobierno Vasco una reflexión para replantearse el actual modelo policial existente, así como poner en marcha en este apartado un proceso popular. También que las distintas fuerzas políticas se centren en «los problemas estructurales que afectan a la ciudadanía» citando la sanidad pública, vivienda, cuidados, derechos de los trabajadores o el modelo policial.

Tampoco salió adelante con el voto de todos los ediles presentes el punto que se había insertado por urgencia por parte del grupo de gobierno, aspecto que fue criticado desde la oposición, centrado en la aprobación del protocolo contra el acoso laboral. Un punto que se centró en la adopción de medidas preventivas para que no se den este tipo de casos pero también marcando un protocolo que establezca la manera de actuar en los casos en que este tipo de acoso se produzca. La votación en este caso fue extraña, ya que se abstuvieron las dos ediles de Podemos y una de EAJ-PNV, votando el resto de sus compañeros de grupo a favor del punto.