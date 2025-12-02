El Pleno aprueba un Presupuesto de casi 40 millones con el apoyo de EHBildu y PSE-EE
En esta ocasión tanto EAJ/PNV como Elkarrekin/Podemos se posicionaron en contra del documento
Hernani
Martes, 2 de diciembre 2025, 20:53
Si visto lo sucedido el año pasado con el Presupuesto Municipal se atisbaba la posibilidad de aprobarlo por primera en Hernani con un apoyo unánime ... de toda la Corporación, el desarrollo de la sesión plenaria en la tarde de ayer dejó claro desde un primer momento que el de 2026 no iba a ser. Y no porque el PSE-EE fuera otra vez el que se quedara fuera de eso voto positivo, sino que en esta ocasión ni EAJ/PNV ni Elkarrekin/Podemos dijeron sí al Presupuesto. Hace 12 meses estos dos partidos votaron a favor del documento presupuestario y el PSE-EE se abstuvo, pero ayer fueron los socialistas los que apoyaron la propuesta planteada por el grupo de gobierno de EHBildu (tras negociar las enmiendas planteadas por el grupo de la oposición) y tanto jeltzales como Podemos votaron en contra.
Fue un debate de algo más de 40 minutos el que se vivió con motivo de la aprobación de los Presupuestos. En él el alcalde Xabier Lertxundi mostró cuáles han sido las líneas generales que han marcado los números aprobados para 2026. Un Presupuesto de 39,9 millones de euros, con una bajada de un 4,4% con respecto al de este año y que ha venido marcado por la limitación en el gasto que marca la legislación española, que ya es de obligado cumplimiento también en las instituciones vascas. «Ello conlleva que, aunque haya dinero para invertir, ese gasto este limitado por ley», aclaró el primer edil.
Las intervenciones de los portavoces de los grupos de la oposición iban a mostrar cuál era el apoyo final al documento. Tras el no de Elkarrekin/Podemos y EAJ/PNV, el PSE-EE cambió el sentido de su voto con respecto al Presupuesto del año anterior y dio su ok, «pese a que tenemos diferencias y aspectos que no compartimos», matizó su portavoz, Ricardo Crespo.
De todos modos, los socialistas habían planteado una serie de enmiendas parciales al documento por un valor de 270.000 euros y «hemos conseguido acuerdos con el grupo de gobierno por un valor de 127.000», lo que se ha traducido en 12 modificaciones del documento, lo que ha llevado al PSE-EE finalmente a emitir un voto afirmativo. Dentro de las líneas acordadas entre gobierno y el grupo socialista hay que citar partidas relacionadas con los bidegorris, el túnel de Etxeberri, el tráfico en el recta de Sagastialde, accesibilidad, el futuro desarrollo de la zona de Atzietas, colocación de un cargador eléctrico para vehículos, estudio del uso del sistema de vehículos compartidos o analizar la posibilidad de instalar un baño público en la zona de Orona en Galarreta.
Pese a ello, desde el PSE-EE quisieron dejar claro que tienen diferencias con el proyecto de EHBildu, citando los casos de Ave Maria y el futuro Kulturgune en el solar de la antigua ikastola Urumea, así como políticas que no comparten, como los casos de Hernani Burujabe, el sistema de recogida de residuos o la falta de urbanización en algunos barrios.
El alcalde, Xabier Lertxundi, mostró cuáles han sido las líneas generales que han marcado la elaboración del Presupuesto de 2026. En concreto se centró en dos: Por un lado, el mantener y en algunos casos reforzar los servicios que se dan en Hernani centro del apartado de los servicios sociales. Remarcó que se trata de un ámbito «muy fuerte en el municipio» y se congratuló que ninguna de las enmiendas planteadas se haya centrado en ellos: «Entiendo que todos reconocomos que tienen una base muy fuerte en el municipio», remarcó. Dentro de los mismos se aporta una especial atención al sistema de cuidados.
También se pone el acento en la colaboración con los colectivos sociales y culturales, que se encargan de organizar muchas de las actividades que se desarrollan durante el año en Hernani. Otra de las líneas estratégicas marcadas ayer en el Pleno por el primer edil fue la relativa a los proyectos centrados en la transición ecológica, un apartado que considera fundamental de cara al futuro y en el que Hernani, a su entender, «se está mostrando más ambicioso de lo que marca y obliga la ley». Entre los proyectos citados por Lertxundi y que tendrán peso en 2026, resaltó los relativos al ascensor de la zona de Atzietas, el proyecto a desarrollar en el edificio de Ave Maria, la renovación de los vestuarios de Zubipe, así como la elección del proyecto que marcará la implantación del edificio cultural en el solar de Urumea.
«Es evidente que decisiones importantes quedan en manos de unos pocos»
En la votación de los Presupuestos que tuvo lugar ayer en el Pleno desarrollado en el Ayuntamiento, el PNV pasó del posicionamiento favorable para los de 2025 al contrario para los de 2026. Según afirmó el principal partido de la oposición, en palabras de su portavoz Mikel Gurutzeaga, «este año estamos decepcionados y nuestro voto será en contra». Se centran en cuatro razones principales para explicar este voto contrario. Con respecto a la zona de Goiz Eguzki, los jeltzeles afirman que «lo que ahora nos dicen se nos queda corto», entendiendo que «estamos tardando en realizar un estudio y nosotros tenemos claro que un pabellón cerrado es lo más adecuado para todos los usuarios y ciudadanos de Goiz Eguzki y que ahora tenemos la oportunidad de impulsarlo, pero también entendemos que EH Bildu tenga otra visión. No obstante, a la espera de dicho estudio, en 2026 no se prevé una continuidad clara».
Se quejan también de que no se les ha aceptado las enmiendas de este año. «De cuatro plantemiantos de redacción de proyectos y propuestas para la futura ejecución de las obras, solo se nos ha dado el visto bueno de manera parcial a uno, que es la redacción del proyecto del puente peatonal de Osiñaga. Está bien y esperamos que en 2026 se redacte el proyecto. Sin embargo, planteamos que los cuatro proyectos que proponemos se realicen a lo largo del año 2026 con los efectos de la liquidación de los presupuestos del año 2025». En cuanto a la norma de gasto, critican que proyectos e inversiones importantes no se ejecutaran ni se construyeran en su momento. «Por ejemplo, EH Bildu, que desde 2011 había aprobado el nuevo centro cultural en la calle Urbieta, no lo llevó a cabo. En cuanto al párking subterráneo del Kaxko, ya podría haber estado construido, pero EH Bildu consideraba en su momento que no era necesario ni para los vehículos de los hernaniarras ni para fomentar el comercio local. Hace unos tres años cambió de opinión al reubicar el edificio del Kulturgunea en el Kaxko». También citan el caso de Ave Maria.Se muestran críticos con Hernani Burujabe. «No estamos de acuerdo, y cada vez menos, con el rumbo que está tomando en los últimos años y su incidencia presupuestaria. Cada vez es más evidente que quedan en manos de unos pocos hernaniarras las decisiones en áreas importantes, en lugar de las competencias del Ayuntamiento». El grupo municipal de Elkarrekin/Podemos votó también contra del Presupuesto. «Creemos que lo destinado a Vivienda es totalmente insuficiente, se reparte más dinero a una asociación que dinamiza temas de vivienda que la propia concejalía: 15.000 euros, no es nada. En breve nos aprobarán el plan estratégico para aplicar a las zonas tensionadas, y con esto, aun siendo positivo, no damos solución al problemón que tenemos con la vivienda. Hay que ser ambiciosos y apostar por vivienda pública y de alquiler asequible. Llevamos muchísimos años dejando los terrenos en manos de empresas privadas y es lo que tenemos ahora, son ellos quienes deciden. Tenemos que creernos que invertir en vivienda es invertir en la gente. Por eso volvemos a repetir, más vivienda pública de alquiler asequible, más rehabilitación de vivienda, más protección frente a los abusos, en definitiva más visión de futuro. Tenemos una asignatura pendiente con la vivienda», señalaba ayer Jaione Aristregui.
Las ediles del grupo morado se muestran también contrarias al proyecto Hernani Burujabe, «no compartimos que se den grandes cantidades de dinero público del presupuesto municipal y no sepamos seguir el flujo de gasto». Con respecto a la limitación establecida en el gasto, «igual no ocurriría si en años anteriores hubiésemos ejecutado más inversión, ahora el límite sería superior». Además, afirman que «no compartimos la privatización de servicios públicos» y piden «voluntad política para acabar con el maltrato animal en nuestras fiestas».
