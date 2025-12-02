El Pleno aprueba un Presupuesto de casi 40 millones con el apoyo de EHBildu y PSE-EE

Si visto lo sucedido el año pasado con el Presupuesto Municipal se atisbaba la posibilidad de aprobarlo por primera en Hernani con un apoyo unánime ... de toda la Corporación, el desarrollo de la sesión plenaria en la tarde de ayer dejó claro desde un primer momento que el de 2026 no iba a ser. Y no porque el PSE-EE fuera otra vez el que se quedara fuera de eso voto positivo, sino que en esta ocasión ni EAJ/PNV ni Elkarrekin/Podemos dijeron sí al Presupuesto. Hace 12 meses estos dos partidos votaron a favor del documento presupuestario y el PSE-EE se abstuvo, pero ayer fueron los socialistas los que apoyaron la propuesta planteada por el grupo de gobierno de EHBildu (tras negociar las enmiendas planteadas por el grupo de la oposición) y tanto jeltzales como Podemos votaron en contra.

Fue un debate de algo más de 40 minutos el que se vivió con motivo de la aprobación de los Presupuestos. En él el alcalde Xabier Lertxundi mostró cuáles han sido las líneas generales que han marcado los números aprobados para 2026. Un Presupuesto de 39,9 millones de euros, con una bajada de un 4,4% con respecto al de este año y que ha venido marcado por la limitación en el gasto que marca la legislación española, que ya es de obligado cumplimiento también en las instituciones vascas. «Ello conlleva que, aunque haya dinero para invertir, ese gasto este limitado por ley», aclaró el primer edil.

Las intervenciones de los portavoces de los grupos de la oposición iban a mostrar cuál era el apoyo final al documento. Tras el no de Elkarrekin/Podemos y EAJ/PNV, el PSE-EE cambió el sentido de su voto con respecto al Presupuesto del año anterior y dio su ok, «pese a que tenemos diferencias y aspectos que no compartimos», matizó su portavoz, Ricardo Crespo.

De todos modos, los socialistas habían planteado una serie de enmiendas parciales al documento por un valor de 270.000 euros y «hemos conseguido acuerdos con el grupo de gobierno por un valor de 127.000», lo que se ha traducido en 12 modificaciones del documento, lo que ha llevado al PSE-EE finalmente a emitir un voto afirmativo. Dentro de las líneas acordadas entre gobierno y el grupo socialista hay que citar partidas relacionadas con los bidegorris, el túnel de Etxeberri, el tráfico en el recta de Sagastialde, accesibilidad, el futuro desarrollo de la zona de Atzietas, colocación de un cargador eléctrico para vehículos, estudio del uso del sistema de vehículos compartidos o analizar la posibilidad de instalar un baño público en la zona de Orona en Galarreta.

Pese a ello, desde el PSE-EE quisieron dejar claro que tienen diferencias con el proyecto de EHBildu, citando los casos de Ave Maria y el futuro Kulturgune en el solar de la antigua ikastola Urumea, así como políticas que no comparten, como los casos de Hernani Burujabe, el sistema de recogida de residuos o la falta de urbanización en algunos barrios.

El alcalde, Xabier Lertxundi, mostró cuáles han sido las líneas generales que han marcado la elaboración del Presupuesto de 2026. En concreto se centró en dos: Por un lado, el mantener y en algunos casos reforzar los servicios que se dan en Hernani centro del apartado de los servicios sociales. Remarcó que se trata de un ámbito «muy fuerte en el municipio» y se congratuló que ninguna de las enmiendas planteadas se haya centrado en ellos: «Entiendo que todos reconocomos que tienen una base muy fuerte en el municipio», remarcó. Dentro de los mismos se aporta una especial atención al sistema de cuidados.

También se pone el acento en la colaboración con los colectivos sociales y culturales, que se encargan de organizar muchas de las actividades que se desarrollan durante el año en Hernani. Otra de las líneas estratégicas marcadas ayer en el Pleno por el primer edil fue la relativa a los proyectos centrados en la transición ecológica, un apartado que considera fundamental de cara al futuro y en el que Hernani, a su entender, «se está mostrando más ambicioso de lo que marca y obliga la ley». Entre los proyectos citados por Lertxundi y que tendrán peso en 2026, resaltó los relativos al ascensor de la zona de Atzietas, el proyecto a desarrollar en el edificio de Ave Maria, la renovación de los vestuarios de Zubipe, así como la elección del proyecto que marcará la implantación del edificio cultural en el solar de Urumea.