Ediles del PSE-EE en primer plano votando a favor. Juanfer
Hernani

El Pleno aprueba un Presupuesto de casi 40 millones con el apoyo de EHBildu y PSE-EE

En esta ocasión tanto EAJ/PNV como Elkarrekin/Podemos se posicionaron en contra del documento

Juan F. Manjarrés

Juan F. Manjarrés

Hernani

Martes, 2 de diciembre 2025, 20:53

Comenta

Si visto lo sucedido el año pasado con el Presupuesto Municipal se atisbaba la posibilidad de aprobarlo por primera en Hernani con un apoyo unánime ... de toda la Corporación, el desarrollo de la sesión plenaria en la tarde de ayer dejó claro desde un primer momento que el de 2026 no iba a ser. Y no porque el PSE-EE fuera otra vez el que se quedara fuera de eso voto positivo, sino que en esta ocasión ni EAJ/PNV ni Elkarrekin/Podemos dijeron sí al Presupuesto. Hace 12 meses estos dos partidos votaron a favor del documento presupuestario y el PSE-EE se abstuvo, pero ayer fueron los socialistas los que apoyaron la propuesta planteada por el grupo de gobierno de EHBildu (tras negociar las enmiendas planteadas por el grupo de la oposición) y tanto jeltzales como Podemos votaron en contra.

