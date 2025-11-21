Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El frontón Galarreta se suma a las movilizaciones en todo el mundo en contra del genocidio.

Hernani

Pelota mano, cesta punta y remonte, mañana en Galarreta en favor de Palestina

El evento dará comienzo a las cinco de la tarde y contará también con la presencia de los bertsolaris Andoni Rekondo y Eli Pagola

Juan F. Manjarrés

hernani.

Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:21

Evento sin precedentes en las últimas décadas mañana domingo en el frontón Galarreta, con un festival solidario que une deporte, cultura y compromiso social en apoyo al pueblo palestino.

El festival, que se celebrará desde las 17.00 horas, reunirá por primera vez en un mismo escenario a tres modalidades de pelota vasca -pelota mano, cesta punta y remonte-, ofreciendo una jornada deportiva que consideran «única e histórica».

El objetivo del evento será recaudar fondos destinados íntegramente a proyectos humanitarios en Palestina, bajo la gestión de la organización 'Gernika Palestina herri ekimena'. La iniciativa cuenta con la colaboración de Oriamendi2010, diversos clubes de pelota y reconocidos representantes del ámbito deportivo y cultural vasco.

Durante la presentación, los organizadores destacaron que este festival representa un gesto de unidad del pueblo vasco «en defensa de la justicia y la solidaridad internacional». Asimismo, hicieron un llamamiento a asociaciones, colectivos sociales, grupos culturales, vecinales, musicales y deportivos, así como a cualquier persona interesada, a sumarse al evento y contribuir a fortalecer «esta causa común».

El programa del festival incluirá tres partidos. En pelota mano jugarán Apaolaza e Ibai Zabala contra Mikel Goñi y Elizegi. En cesta punta serán Erika Mugartegi y Arai Lejardi ante Elaia Gojenola y Maia Goikoetxea; y en remonte lo harán Aldabe y Aiestaran VI ante Goikoetxea V y Larrañaga.

El acto contará también con la participación de los bertsolaris Andoni Rekondo y Eli Pagola, que aportarán su «arte y sensibilidad al mensaje de solidaridad». Las entradas están disponibles en www.oriamendi.eus y en la página de Galarreta Jai-Alai, a un precio simbólico de 10 euros por persona (gratis para menores de 10 años). Además, durante el evento se habilitarán puntos de donación para quienes deseen realizar aportaciones adicionales.

El festival aspira a convertirse en una gran expresión de cultura y solidaridad vasca, y en un ejemplo de cómo el deporte «también puede ser un vehículo de unión, justicia y esperanza para los pueblos que más lo necesitan».

