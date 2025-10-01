Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Vecinos de Jauregi mostrando carteles de protesta en la sesión plenaria del martes. Juanfer
Hernani

«Mostramos nuestro más profundo rechazo a la planta en Jauregi»

Un amplio grupo de vecinos se dio cita en el Pleno y mostraron su postura rotunda contra la ubicación planteada para Ekoland

Juan F. Manjarrés

Juan F. Manjarrés

Hernani

Miércoles, 1 de octubre 2025, 10:08

Si en la presentación la semana pasada de la iniciativa Ekoland, una planta para el tratamiento y valorización de residuos en el barrio Jauregi, se ... daba a entender que la situación con respecto a la posición contraria de los vecinos de la zona se había encauzado, nada más lejos de la realidad. Es algo que quedó meridianamente claro en la sesión plenaria que se desarrolló en la tarde del martes en el Ayuntamiento. Se trataba el convenio a firmar con Ekotrade para el desarrollo de este proyecto y un amplio grupo de vecinos de Jauregi se dio cita en el salón para mostrar su clara postura contraria a que una planta de esas características quede finalmente ubicada en la zona que ha acogido el desguace Zapiain.

