«Mostramos nuestro más profundo rechazo a la planta en Jauregi»

Si en la presentación la semana pasada de la iniciativa Ekoland, una planta para el tratamiento y valorización de residuos en el barrio Jauregi, se ... daba a entender que la situación con respecto a la posición contraria de los vecinos de la zona se había encauzado, nada más lejos de la realidad. Es algo que quedó meridianamente claro en la sesión plenaria que se desarrolló en la tarde del martes en el Ayuntamiento. Se trataba el convenio a firmar con Ekotrade para el desarrollo de este proyecto y un amplio grupo de vecinos de Jauregi se dio cita en el salón para mostrar su clara postura contraria a que una planta de esas características quede finalmente ubicada en la zona que ha acogido el desguace Zapiain.

Los vecinos de Jauregi ya habían dicho antes 'no' al asentamiento en su barrio de este proyecto y ahora lo han vuelto a repetir pero en sede municipal: «Mostramos nuestro más profundo rechazo», pidiendo «la retirada o reubicación de la planta en un suelo industrial y no habitado». Su postura quedó muy clara en el transcurso de una sesión plenaria que abría el curso. Lo hizo con fuerza, con una reunión que se acercó a la hora y 45 minutos de duración y con un salón totalmente lleno.

«Somos conscientes del problema medioambiental que generan las tierras contaminadas. Por ello apoyamos su limpieza y reutilización», afirman los vecinos de Jaugrei, pero entienden que «exige un análisis más general y riguroso antes de implementar medidas».

Tienen claro que la ubicación elegida para la implantación en el futuro de la planta de tratamiento de residuos no es la adecuada. «Se elige por precio, no por criterios técnicos o ambientales», entendiendo que existen zonas industriales «más apropiadas». Insisten que se ha elegido el área de Jauregi «por el bajo precio que tiene el terreno, es la razón de hacerlo en ese lugar». Desde Jauregi insisten en que se trata de una zona rural no urbanizable «actualmente agrícola y residencial». Por ello proponen para ese punto convertirlo en un espacio verde, público y sostenible, «un parque natural, huerto comunitario, zona de paseo o área protegida. Durante la pandemia vimos la importancia que tienen los espacios naturales públicos para la salud y el bienestar de la sociedad». Los ciudadanos afincados en Jauregi han respaldado un manifiesto que «no busca confrontar, sino defender un futuro más sano, justo y sostenible para Jauregi y todo Hernani».

Votación

El punto para la aprobación del convenio a firmar entre el Ayuntamiento y Ekotrade para el desarrollo de la planta de tratamiento de residuos y valorización en Jauregi generó un intenso debate en el desarrollo de la sesión plenaria del martes. Fue el gran protagonista de la reunión y tras la discusión el asunto se sometió a votación. Finalmente el punto salió adelante con el apoyo de EH Bildu, EAJ/PNV y PSE-EE, posicionándose en contra solo el grupo municipal de Elkarrekin/Podemos. El alcalde, Xabier Lertxundi, dejó claro que el paso dado es un punto de partida para un desarrollo a largo plazo.