En marcha las obras para restaurar la zona de la central hidroeléctrica de Ereñotzu

Las obras de restauración de la naturaleza en la antigua central hidroeléctrica de Ereñotzu, propiedad del Ayuntamiento de Errenteria, están en marcha. Todas las instalaciones (presa, canal, edificio de turbinas, desagüe,…) se hallan incluidas dentro del área protegida de la Zona Especial de Conservación (ZEC) Río Urumea (Red Natura 2000). Buena parte de los trabajos previstos se han hecho ya, como la demolición de la antigua presa o cubrir el canal, en una obra que una vez finalizada cambiará mucho la imagen de la zona y permitirá a Ereñotzu contar con una relación más directa y fluida con el río.

La altura de la antigua presa de Ereñotzu (5,50 metros) y los problemas de la escala piscícola generaban importantes impactos en la conectividad ecológica del río Urumea. Tanto los salmones que remontan este río para reproducirse como otras especies ven impedidas sus migraciones fluviales. La legislación vigente y el propio Plan de Gestión de la ZEC obligan a resolver estos impactos. Tal y como confirman desde el propio desarrollo del proyecto de obra, la demolición de la presa facilita el paso de salmones y otras especies de la fauna fluvial hacia Goizueta y el puerto de Ezkurra, algo que impedía la propia presa de Ereñotzu.

El proyecto de demolición fue redactado por el Servicio de Obras Hidráulicas de la Diputación Foral de Gipuzkoa a solicitud del Ayuntamiento de Errenteria, dada la amplia experiencia del ente foral en la restauración de la naturaleza y gestión ambiental de hábitats fluviales artificializados. El proyecto en sí consta de dos separatas, una relativa a la demolición de la presa y la segunda asociada a la restauración ambiental del canal.

Así, el Ayuntamiento de Errenteria este verano ha adjudicado el proyecto denominado 'Demolición del azud y restauración ambiental del canal de la central hidroeléctrica de Ereñotzu, en el río Urumea' a Construcciones Moyua SL, con un presupuesto de 1.370.064,70 euros y un plazo de ejecución de 5 meses. El Ayuntamiento de Errenteria asume el 67,07% del presupuesto (918.902,39 euros) y el de Hernani el 32,93% (451.162,31 euros).

Junto a todo ello, las obras a desarrollar sobre el canal de Ereñotzu, que ya ha sido cubierto, suponen un añadido a las obligaciones adquiridas desde Errenteria ante la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, ya que las determinaciones de esta se centran solamente en el derribo del azud y no en la restauración ambiental del área afectada por el canal. «Estas obras mejorarán indirecta y ampliamente la calidad de vida, incluidas la ambiental y la urbanística, de la ciudadanía del barrio hernaniarra de Ereñotzu», afirman desde el consistorio de Errenteria.

La Central Hidroeléctrica pasará a manos de Ereñotzu Relacionado con esta obra, la Entidad Local Menor de Ereñotzu solicitó al Ayuntamiento de Errenteria la finca de la Central Hidroeléctrica de Ereñotzu, propiedad del consistorio del municipio de Oarsoaldea. Ya que hoy en día la central está en desuso y no se prevé que en el futuro se vaya a utilizar, se ha llegado a un acuerdo de cesión por el que Ereñotzu destinará el edificio para fines sociales y culturales. Un acuerdo que ya es una realidad, según han confirmado desde el Ayuntamiento de Errenteria. La central hidroeléctrica estuvo en funcionamiento desde finales del siglo XIX hasta principios del XXI, estando sin actividad entre 1974 y 1988. La caducidad de la autorización administrativa se ha producido tras encontrarse últimamente la central paralizada más de tres años sin generar electricidad, debido a las continuas averías y las dudas sobre su viabilidad.