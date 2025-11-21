Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Hernani

Lopetegi recibe hoy el premio Joseph Camino en Hernanikomik

J. F. M.

Hernani.

Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:21

Tras la apertura ayer de la cuarta edición de Hernanikomik en Atsegindegi, hoy se llega a su segunda y última jornada. La apertura del mercado con presencia de cómics en euskera será a las 11.00 horas y a las 12.00 se procederá a la entrega del premio Joseph Camino a José Ángel Lopetegi 'Lope'. Media hora más tarde habrá sesión de dibujo en directo 'Dzirt-dzart'. Estarán Iñaki Holgado, Amaia Carrere. Gidari y Axpi. Por la tarde en Atsegindegi habrá hasta seis presentaciones, con la música de trikitixa de Eider, Lierni y Elaia para echar el cierre a las 19.30 horas.

