Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Uno de los sidreros sirve en uno de los puestos colocados ayer en Atsegindegi.

Ver 16 fotos
Uno de los sidreros sirve en uno de los puestos colocados ayer en Atsegindegi. Auroa Erro

Hernani

La lluvia no pudo con las Euskal Jaiak

La amenaza climatológica provocó que el programa de las fiestas en Hernani viera alterado su lugar de desarrollo, pero no se llegó a suspender nada

Juan F. Manjarrés

Juan F. Manjarrés

Hernani

Lunes, 22 de septiembre 2025, 07:47

Aunque finalmente la lluvia respetó en gran medida el desarrollo del programa de Euskal Jaiak en Hernani, la amenaza de trombas de agua que estuvo ... presente durante todo el día sí que las condicionó. La precipitación de la noche y primera hora de la mañana paró, la temperatura subió algunos grados quedando una mañana agradable, pero la decisión ya estaba tomada: tanto la degustación de sidras, principal acto de la primera parte del día, como la sesión de tritikixa, se llevarían a cabo bajo la protección de la plaza cubierta de Atsegindegi. «Tras estar toda la noche lloviendo no nos la podíamos jugar y se ha decidido traer el festejo a Atsegindegi, aunque ahora precisamente no llueve», afirmaba uno de los sidreros que se dio cita ayer en Hernani.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un muerto tras una pelea a machetazos en Bilbao
  2. 2 Helio, 42 años tras la barra del Etxebe en San Sebastián: «Si volviera a nacer, hostelero sería otra vez»
  3. 3

    El niño al que asesinaron a su madre y mató a su padre 16 años después
  4. 4 Zinemaldia 2025: Angelina Jolie, llegada estrella de hoy domingo a San Sebastián
  5. 5 Alzhéimer: ni es genético ni solo afecta a la pérdida de memoria
  6. 6

    «CAF hace trenes, no bombas. Se están mezclando cosas que no se deben mezclar»
  7. 7

    Una caída de postes sobre la vía corta 9 horas la circulación de trenes entre Tolosa y Villabona
  8. 8 Cinco heridos en dos accidentes en la AP-8 en Irun y Oiartzun
  9. 9

    Nace en Zuia el parque de setas y hongos Gorbeialdea, «el más grande de Euskadi»
  10. 10

    Así será el día de Jolie (y así fue la noche de Pombo)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La lluvia no pudo con las Euskal Jaiak