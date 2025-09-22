La lluvia no pudo con las Euskal Jaiak

Aunque finalmente la lluvia respetó en gran medida el desarrollo del programa de Euskal Jaiak en Hernani, la amenaza de trombas de agua que estuvo ... presente durante todo el día sí que las condicionó. La precipitación de la noche y primera hora de la mañana paró, la temperatura subió algunos grados quedando una mañana agradable, pero la decisión ya estaba tomada: tanto la degustación de sidras, principal acto de la primera parte del día, como la sesión de tritikixa, se llevarían a cabo bajo la protección de la plaza cubierta de Atsegindegi. «Tras estar toda la noche lloviendo no nos la podíamos jugar y se ha decidido traer el festejo a Atsegindegi, aunque ahora precisamente no llueve», afirmaba uno de los sidreros que se dio cita ayer en Hernani.

Más de uno, por tanto, sobre las doce del mediodía se acercó a la anunciada Plaza de los Gudaris para disfrutar de las distintas sidras y la música de los trikitilaris, pero enseguida se dio cuenta de que la amenaza de lluvia había llevado los dos eventos a Atsegindegi. Allí se afanaban ya los sagardogiles en echar sidra en los vasos que cada uno de los asistentes depositaba sobre sus mesas. El ambiente fue muy bueno, la verdad, con una plaza en muchos momentos prácticamente llena, una parte de ella ocupada por las sillas que se habían habilitado para seguir la sesión de los trikitilaris. La música se mezcló con las distintas sidras y los pintxos de carne que redondearon la mañana gastronómica hernaniarra.

Junto a ello, en la mañana de ayer se había anunciado también la feria de artesanía Pablo Lasa, ubicada finalmente en los arkupes de la Casa Consistorial, y partidos de pelota que ya se habían anunciado un día antes que se trasladaban finalmente bajo la protección del techo del polideportivo. El frontón de Ezkiaga Pasealeku está demasiado expuesto en los días en los que la buena climatología no está asegurada.

La jornada de ayer se cerró por la tarde con el espectáculo de danza 'Haurreskolari' de Tio Teronen Semeak. También fue en la plaza cubierta de Atsegindegi donde se llevó a cabo. Con ello se echaba el cierre a unas Euskal Jaiak que comenzaron el viernes.