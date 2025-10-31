Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Hernani

Inicio del concurso de ideas para construir el nuevo equipamiento cultural

J. F. M.

hernani.

Viernes, 31 de octubre 2025, 20:20

El Ayuntamiento ha puesto en marcha un concurso de ideas arquitectónicas para el diseño del futuro edificio del nuevo equipamiento cultural en el centro de Hernani, en la zona de la antigua ikastola Urumea. Las empresas de arquitectura podrán presentar sus propuestas hasta el 4 de diciembre. Luego un jurado profesional seleccionará tres y se iniciará una segunda fase. En ella los equipos seleccionados tendrán 45 días para presentar su anteproyecto. Un jurado profesional los valorará y la ciudadanía también tendrá la oportunidad de dar su opinión.

