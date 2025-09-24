«Es incomprensible negar a un vecino de 87 años recibir los recibos en papel»

Juan F. Manjarrés hernani. Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:51 Comenta Compartir

El PSE-EE de Hernani ha calificado de «vergonzoso» el hecho de que haya tenido que ser el Ararteko el que recuerde al Ayuntamiento de Hernani su obligación de garantizar el derecho de la ciudadanía a elegir cómo recibir las notificaciones administrativas, tras negarse a enviar por correo postal los recibos municipales a un hombre de 87 años.

«El Ayuntamiento es la institución más cercana para la ciudadanía y, por eso, desde el PSE-EE consideramos fundamental que exista una comunicación ágil y fluida. Hay que facilitar la forma en la que las instituciones nos acercamos a nuestras vecinas y vecinos, y más, si existe una brecha digital que afecta a las personas mayores y a los colectivos vulnerables. Por este motivo, es totalmente incomprensible que la institución que gobierna EH Bildu niegue a un hombre de 87 años recibir los recibos por correo postal», ha explicado el portavoz socialista Ricardo Crespo.

Para el grupo municipal socialista esta «falta de empatía» deja en evidencia a EH Bildu, que «precisamente presume de participación y cercanía, pero después impone trabas que dificultan el día a día de una parte de la ciudadanía».

«Consideramos la digitalización de los servicios como algo positivo y necesario, pero no debería ser jamás un obstáculo. Desde el PSE-EE exigimos que se tomen medidas de manera inmediata y urgente para garantizar que todas las personas, independientemente de su edad o capacidad de acceso a la tecnología, puedan relacionarse con la administración en igualdad de condiciones», ha señalado Crespo.

Ararteko

Los socialistas hacen referencia a la información publicada que detallaba que el Defensor del Pueblo vasco, el Ararteko, ha «recomendado» al Ayuntamiento de Hernani que garantice «el derecho de las personas físicas a elegir el canal de relación administrativa» y que evite «imponer limitaciones injustificadas» al uso del canal presencial o postal.

Así, el Ararteko solicitó el pasado mes de mayo al Ayuntamiento «información más precisa sobre la base normativa y los criterios aplicados para denegar la petición», como el motivo por el que el Consistorio hernaniarra considera que «el ciudadano no tiene derecho a relacionarse por vía postal». El 9 de junio el Ayuntamiento remitió un informe fundamentando su negativa por considerar que «cumple la normativa y que no está obligado a enviar los recibos por correo postal». En el informe también admitía que «a algunas personas que lo solicitan se les envían los recibos individualmente por correo o correo electrónico» y aclaraba que «no pueden asumir el compromiso formal de hacerlo sistemáticamente».

Sin embargo, el Ararteko considera que se está denegando «una petición razonable y jurídicamente viable sin justificación legal suficiente» y que «el argumento técnico esgrimido no sustituye ni puede restringir un derecho legalmente garantizado. La administración debería haber adoptado una solución adaptada a las circunstancias personales del ciudadano».