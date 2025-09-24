Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Hernani

«Es incomprensible negar a un vecino de 87 años recibir los recibos en papel»

El PSE-EE considera «vergonzoso» que el Ararteko haya tenido que recordar «su obligación al Ayuntamiento» en este sentido

Juan F. Manjarrés

hernani.

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:51

El PSE-EE de Hernani ha calificado de «vergonzoso» el hecho de que haya tenido que ser el Ararteko el que recuerde al Ayuntamiento de Hernani su obligación de garantizar el derecho de la ciudadanía a elegir cómo recibir las notificaciones administrativas, tras negarse a enviar por correo postal los recibos municipales a un hombre de 87 años.

«El Ayuntamiento es la institución más cercana para la ciudadanía y, por eso, desde el PSE-EE consideramos fundamental que exista una comunicación ágil y fluida. Hay que facilitar la forma en la que las instituciones nos acercamos a nuestras vecinas y vecinos, y más, si existe una brecha digital que afecta a las personas mayores y a los colectivos vulnerables. Por este motivo, es totalmente incomprensible que la institución que gobierna EH Bildu niegue a un hombre de 87 años recibir los recibos por correo postal», ha explicado el portavoz socialista Ricardo Crespo.

Para el grupo municipal socialista esta «falta de empatía» deja en evidencia a EH Bildu, que «precisamente presume de participación y cercanía, pero después impone trabas que dificultan el día a día de una parte de la ciudadanía».

«Consideramos la digitalización de los servicios como algo positivo y necesario, pero no debería ser jamás un obstáculo. Desde el PSE-EE exigimos que se tomen medidas de manera inmediata y urgente para garantizar que todas las personas, independientemente de su edad o capacidad de acceso a la tecnología, puedan relacionarse con la administración en igualdad de condiciones», ha señalado Crespo.

Ararteko

Los socialistas hacen referencia a la información publicada que detallaba que el Defensor del Pueblo vasco, el Ararteko, ha «recomendado» al Ayuntamiento de Hernani que garantice «el derecho de las personas físicas a elegir el canal de relación administrativa» y que evite «imponer limitaciones injustificadas» al uso del canal presencial o postal.

Así, el Ararteko solicitó el pasado mes de mayo al Ayuntamiento «información más precisa sobre la base normativa y los criterios aplicados para denegar la petición», como el motivo por el que el Consistorio hernaniarra considera que «el ciudadano no tiene derecho a relacionarse por vía postal». El 9 de junio el Ayuntamiento remitió un informe fundamentando su negativa por considerar que «cumple la normativa y que no está obligado a enviar los recibos por correo postal». En el informe también admitía que «a algunas personas que lo solicitan se les envían los recibos individualmente por correo o correo electrónico» y aclaraba que «no pueden asumir el compromiso formal de hacerlo sistemáticamente».

Sin embargo, el Ararteko considera que se está denegando «una petición razonable y jurídicamente viable sin justificación legal suficiente» y que «el argumento técnico esgrimido no sustituye ni puede restringir un derecho legalmente garantizado. La administración debería haber adoptado una solución adaptada a las circunstancias personales del ciudadano».

Publicidad

Top 50
  1. 1 El arte y el talento de la familia Flores enamora en la alfombra roja
  2. 2

    Los clubes quieren cambiar el calendario para evitar la fuga de los más jóvenes
  3. 3 Confirman la presencia de restos de sustancias químicas antiadherentes en la sangre de los niños de Gipuzkoa
  4. 4

    Detenido el responsable de un club de alterne de Aduna por un delito de explotación sexual
  5. 5 Una familia guipuzcoana compra un Burger King y una gasolinera de Barakaldo por tres millones de euros
  6. 6

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  7. 7 El templo de los pintxos de San Sebastián que cumple 75 años y empezó como casa de comidas
  8. 8 Un streamer español empuja a un anciano de un tren en Japón durante una retransmisión en directo
  9. 9 Tarjetas defectuosas de la Mugi: «Vaya susto me llevé cuando vi que según el saldo debía 23.000 euros»
  10. 10

    Donostia baraja trasladar la cafetería de la estación de autobuses para ampliar la zona de espera de viajeros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Es incomprensible negar a un vecino de 87 años recibir los recibos en papel»