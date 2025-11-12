Importante y trabajado triunfo del Hernani CRE en el campo del Gernika

Importante triunfo del Hernani CRE ante el Gernika (22-27) , que marchaba justo detrás en la clasificación por lo que la victoria toma un especial ... valor para los de Landare.

El partido se jugaba en tierras vizcaínas y un golpe de castigo a favor local inauguró el marcador (3-0, min. 6). El Hernani consiguió empatar con otro golpe transformado (3-3, min. 10). Una touche perdida y un sinfín de patadas cruzadas entre los dos equipos permitió al medio de melé hernaniarra colocar una de esas patadas en la zona de ensayo contraria, que el rápido centro visitante convirtió en el primer ensayo transformado (3-10, min. 18).

A partir de ahí, los locales disfrutaron de un festival de golpes de castigo a favor, anotando tres de ellos (6-10, min. 22), (9-10, min. 27) y (12-10, min. 30).

Por fortuna y justo antes del descanso uno de esos golpes favoreció al Hernani, que consiguió transformarlo e irse al vestuario con una mínima ventaja (12-13, min. 40). El partido siguió igual, sin juego, lleno de errores, golpes de castigo en contra, la expulsión temporal de un jugador hernaniarra y ensayo transformado de los basurdes (19-13, min. 55).

El Hernani CRE, se enfadó, frotó la lámpara y salió la rabia, el genio y el coraje... y se apoderó de los últimos minutos para atrapar una sufrida victoria final, con dos ensayos transformados (19-20, min. 62) y (19-27, min. 73) y un golpe en contra (22-27, min. 77) poniendo a la afición al borde del colapso en los últimos instantes del encuentro.

Copa

El próximo compromiso será de Copa, ante el Huesitos La Vila RC (DH) de Alicante el día 23 en Landare. La liga se reanudará el 11 de enero de 2026 en Hernani ante el Complutense Cisneros.