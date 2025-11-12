Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Imagen del partido jugado ante el Pozuelo.

Hernani

Importante y trabajado triunfo del Hernani CRE en el campo del Gernika

Juan F. Manjarrés

Juan F. Manjarrés

Hernani

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:48

Comenta

Importante triunfo del Hernani CRE ante el Gernika (22-27) , que marchaba justo detrás en la clasificación por lo que la victoria toma un especial ... valor para los de Landare.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La guipuzcoana que lamenta no poder volver a vivir en San Sebastián: «Es la ciudad más cara, pero la más bonita; dichosos los franceses que...»
  2. 2 El médico que salvó a un corredor durante la Behobia - San Sebastián: «No dudé, le hice el boca a boca»
  3. 3

    Gipuzkoa gana 40 habitantes a la semana, todos ellos extranjeros: así crece la población en el territorio durante 2025
  4. 4

    El mar rompe las escaleras de la playa de Ondarreta y compromete el muro que sostiene el paseo
  5. 5 El mensaje de apoyo de Gabriel Rufián a Borja Sémper en el Congreso: «Mucha fuerza, amigo»
  6. 6 El actor del momento tiene raíces vascas: «Su familia pertenecía a la aristocracia castellano - vasca de Chile»
  7. 7 La cadena de supermercados que ha decidido no vender los bombones navideños Lindt estas Navidades
  8. 8

    Gipuzkoa define sus zonas más expuestas al cambio climático: esta es la comarca más vulnerable
  9. 9

    Espaldarazo del Supremo a Kutxabank con las hipotecas ligadas al IRPH
  10. 10

    Pradales ofrece a Donostia apoyo en seguridad y compromiso con Anoeta Berri

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Importante y trabajado triunfo del Hernani CRE en el campo del Gernika

Importante y trabajado triunfo del Hernani CRE en el campo del Gernika