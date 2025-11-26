El Hernani cayó de la forma más cruel, en el último segundo del partido

J. F. M. Hernani. Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:58 Comenta Compartir

Cruel resultado el que sufrió el primer equipo masculino del Hernani de fútbol ante el Beti Gazte el pasado el domingo en Zubipe. Los dos equipos llegaban igualados en la tabla, el partido lo fue durante los 90 minutos, pero el final fue muy duro para los de Beñat Larrañaga. Después de ir por detrás en el marcador y lograr empatar en la segunda mitad, el gol del 1-2 para los de Lesaka llegó literalmente en el último segundo y después de que el árbitro señalara una falta lateral que solo vio él. Tras el tanto fue sacar de centro y pitar el final del partido.

Duro resultado, por tanto, en un encuentro que se jugó con duelos constantes muy duros, en el que el joven equipo hernaniarra dio la cara. El Hernani comenzó bien el partido, ganando balones divididos como demandaba el encuentro. Justo antes de que se cumpliera el primer cuarto de hora el lateral izquierdo Hugo logró penetrar con calidad por su banda, pero su pase no encontró rematador y el balón se paseó por el área pequeña rival.

Poco después, en el minuto 19, llegó el 0-1 en una jugada en la que hubo falta de entendimiento entre el portero y su defensa. Un saque del meta del Hernani en largo fue repelido por un rival y acto seguido un delantero del Beti Gazte se plantaba solo ante el portero, al que batía por alto. El partido se complicaba.

A partir de ahí el Hernani peleó bien en un partido cerrado, que apenas contaba con ocasiones claras para marcar. Un encuentro jugado de poder a poder en el que estaba claro que no iba a haber demasiadas ocasiones. Pero si la zona de atrás del Hernani no había estado muy acertada en el primer gol del Beti Gazte, un defensa del conjunto navarro devolvió el favor en el minuto 61. En un jugada en la que el jugador hernaniarra Keji se adentró en el área en un lance que no revertía excesivo peligro fue derribado de manera clara por un defensa rojillo. Penalti transformado por Xemark con gran serenidad. Se llegaba a la última media hora con empate en el marcador. Los dos equipos lo buscaban pero el Hernani se vio mermado cuando su central Danel sufrió un esguince de tobillo a falta de 15 minutos para el final. El Hernani había hecho ya todos los cambios y ello le obligó a continuar en el campo, pero muy mermado. Aún así los de Zubipe aguantaron casi hasta el final. Casi porque en el minuto 95 el árbitro decretó una falta inexistente en contra del Hernani en el lateral derecho y en el saque de la misma, tras un rechace, llegó el gol.