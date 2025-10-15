Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Trabajos de limpieza en el río Urumea.
Hernani

Diez actividades distintas desde este viernes dentro de Asteklima

Exposiciones, talleres, ruta climática... en un programa que echará a andar con el Klima Azoka en Plaza Berri

Juan F. Manjarrés

Juan F. Manjarrés

Hernani

Miércoles, 15 de octubre 2025, 12:40

Comenta

Este viernes se pone en marcha una nueva edición de Asteklima en Hernani y lo hace con la organización de hasta diez iniciativas distintas que ... se desarrollarán en los próximos días. Si el año pasado el Ayuntamiento de Hernani recibió el premio a la mejor iniciativa de Asteklima, «por la calidad e impacto del programa y actividades organizadas», en esta ocasión se han animado a organizar más actividades con intención de concienciar en todo lo relacionado con la conservación del medio ambiente. Asteklima es la semana del clima y la energía en Euskadi y llega a Hernani con un programa que irá desde el viernes hasta el 24 de octubre, con diez actividades que buscan «movilizar y concienciar a la ciudadanía ante el cambio climático y avanzar en la transición ecológica».

