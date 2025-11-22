Un herido tras la colisión de tres vehículos en la GI-2132 en Hernani
El accidente se ha producido en el barrio de Sorgintuxlo
A. I.
Sábado, 22 de noviembre 2025, 13:10
Una persona ha resultado herida y trasladada a un centro sanitario este sábado por la mañana tras una colisión por alcance de tres vehículos que ... circulaban por la GI-2132 a la altura de Hernani. El accidente ha tenido lugar en el barrio de Sorgintxulo alrededor de las onche de la mañana.
