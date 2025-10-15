Expectación ante el reparto mañana de los premios del concurso de bacalao

Juan F. Manjarrés hernani. Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:50 Comenta Compartir

Tal y como sucede todos los años, se ha generado una gran expectación en la espera para el reparto de los tres primeros premios del concurso de pintxos de bacalao, que tendrá lugar mañana a las 6.30 de la tarde. Será entonces cuando se conocerá el nombre de los establecimientos que para los hernaniarras han preparado los mejores pintxos, pero también la opinión vertida por el jurado profesional.

Todavía pueden probar los vecinos de Hernani y visitantes los distintos pintxos, un total de 25 establecimientos están tomando parte en el concurso. Durante dos semanas son continúas las visitas a los bares para saborear la originalidad de cada uno ellos a la hora de elaborar el pintxo. Luego ya llega el turno de las quinielas y las conjeturas para saber quién es el ganador. Como se suele decir: Sobre gustos, los colores.

Lo que está claro es que ya queda menos para conocer esos nombres de los establecimientos más valorados en esta ocasión. La hora establecida mañana para comenzar con la entrega de premios es a las 6.30 de la tarde, junto a la sede de Berriak en la calle Andre Kale. Desde allí miembros de la asociación de comerciantes y del Ayuntamiento partirán acompañados de música para ir primero a visitar al tercer clasificado del concurso según el jurado popular. Luego harán lo propio con el segundo y el ganador, al que se le hará entrega de una txapela. Expectación y buen ambiente están asegurados en la tarde de mañana. De todos modos, en ese reparto de premios se conocerá también el nombre del ganador del concurso según el jurado profesional. Hay que recordar que el día de la presentación del concurso, el 2 de octubre, el jurado formado por Aritz Ansola (Sansonategi Jatetxea), Miren Lukas (Oa Gozotegia), Ane Zeberio (Arriatzu Baserria) y Aitzol Zugasti (AZ Gastronomia) ya tuvo ocasión de probar todos los pintxos en Plaza Berri y dar su veredicto. Se hizo en un sobre cerrado entregado al alcalde, Xabier Lertxundi, que mañana se abrirá para conocer por cuál de los pintxos se decantaron. Jornada bonita, por tanto, la que se vivirá mañana por la tarde.