Éxito de Uda Parkean, «a pesar de que no pudo celebrarse en Ave María»

María Cortés Hernani Martes, 29 de julio 2025, 19:48 Comenta Compartir

Los hernaniarras disfrutan en los últimos años de la actividad Uda Parkean, aprovechando el espacio natural del parque Ave María y que para muchos el ... mes de julio es sinónimo de tiempo libre y vacaciones. Aunque uno de los objetivos de esta iniciativa suele ser poder disfrutar de los actos culturales al aire libre, lo cierto es que este año, no ha habido suerte con el tiempo y la climatología ha condicionado que la programación no haya podido celebrarse en Ave María. «La inestabilidad con el tiempo ha hecho que hayamos podido disfrutar al aire libre de los actos previstos. Nos ha dado un poco pena no poder hacerlo en Ave María, porque Uda Parkean es una oportunidad de convertir en espacios culturales rincones al aire libre de nuestro municipio, pero en esta edición no ha podido ser así», resaltaban desde el departamento de Cultura del Ayuntamiento, añadiendo que «hemos tenido que llevar adelante el plan b, ubicando los actos de la programación en su mayoría en Atsegindegi, Biteri kultur etxea y el Polideportivo municipal. Eso sí, todos se han realizado, no teniendo que suspender ninguno, por lo que en ese sentido estamos contentos».

Además, desde el punto de vista participativo, desde el Ayuntamiento aseguran que las actividades han tenido una gran acogida. «Hemos tenido la sensación de que la programación organizada para los niños ha sido muy exitosa y han participado más pequeños que en años anteriores». También destacan especialmente la actuación circense 'Desprovisto' de UpArte, que «tuvo una gran acogida y fue una actuación fantástica». La programación nocturna contó con una gran afluencia de público. Más participativas que otras ediciones fueron las sesiones de los dos primeros días, con 'Hiru' de Kresala y el concierto de Sol Band, así como el concierto de Olaia Inziarte. «En general, a pesar del tiempo, ha ido bien la edición de este año de Uda Parkean», concluyen desde Cultura.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

cultura