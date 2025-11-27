Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Hernani

Entrega de diplomas mañana a grandes donantes de sangre de la localidad

J. F. M.

hernani.

Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:44

Los donantes de sangre de Hernani celebran mañana sábado una jornada especial. Es el día de entrega de diplomas de reconocimiento a hernaniarras que han llegado a cifras importantes de donaciones. A las 13.30 horas se juntarán en la Plaza de los Gudaris para sacar una fotografía conmemorativa y después acudirán al restaurante Tripontzi a comer. Durante la comida harán entrega de diplomas y trofeos.

Habrá entrega de diplomas a los donantes que hayan llegado a las 25, 40, 50, 60, 75, 80 y 100 donaciones. Este año destacan los nombres de José Arrieta Iraola y Lorea Anabitarte de los Mozos, que han llegado ya a la cifra de las 100 y 80 donaciones respectivamente. Entre los que han alcanzado 75 están Juan Ramón Arrue Saizar, José Antonio Franco Lázaro, Jesús García Rodrigo, Enrique Zubeldia Iradi y Juanjo Indakoetxea Goizueta.

