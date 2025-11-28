Elaboración de un Plan de Residuo Cero en el municipio

J. F. M. hernani. Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:48 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Hernani se encuentra inmerso en la elaboración del Plan de Residuo Cero 2025-2030 con el objetivo de lograr una gestión más eficiente de los recursos y contribuir al cumplimiento de los planteados en el ámbito de la prevención y gestión establecidos en la normativa vigente.

«Este nuevo plan pone la prevención en el centro de la estrategia local y tiene como objetivo mejorar nuestro sistema de gestión de residuos», explican desde del departamento de Medio Ambiente municipal.

Para ello, se abordarán diferentes líneas de actuación: Reducción del despilfarro alimentario, mejora de la recogida de la fracción orgánica, reutilización de productos y extensión de la vida útil, junto al fomento de la implicación activa de la ciudadanía.

Para que el plan refleje las necesidades, prioridades e inquietudes que tiene Hernani, el Ayuntamiento quiere conocer la opinión de la ciudadanía. Para ello, se ha elaborado un cuestionario sobre el actual sistema de gestión y prevención de residuos en el municipio. «La participación ciudadana será fundamental para enriquecer el contenido del plan y asegurar que las acciones propuestas respondan a la comunidad».