Hernani

Disfrute en familia con Mendiriz Mendi

Juan F. Manjarrés

Hernani

Martes, 14 de octubre 2025, 20:35

Bonita salida la disfrutada el pasado domingo de la mano del club de montaña Mendiriz Mendi a la zona de Guadalupe, Jaizkibel y Lezo. Un ... buen número de participantes en una marcha familiar con un recorrido que permitió atravesar las antiguas atalayas de vigilancia de los balleneros. Un sendero que mira al mar, lo que aumenta la espectacularidad de la marcha, adaptada para chavales y que permitió disfrutar a las familias que se inscribieron previamente. La próxima cita de Mendiriz Mendi será este fin de semana del 18 y 19 de octubre, en esta caso con una salida para adultos que se alargará durante los dos días. Acudirán a la zona de Otsagabia y la sierra de Abodi, partiendo el sábado a las 14.00 horas. Las plazas son limitadas.

