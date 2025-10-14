Disfrute en familia con Mendiriz Mendi

Juan F. Manjarrés Hernani Martes, 14 de octubre 2025, 20:35 | Actualizado 21:00h. Comenta Compartir

Bonita salida la disfrutada el pasado domingo de la mano del club de montaña Mendiriz Mendi a la zona de Guadalupe, Jaizkibel y Lezo. Un ... buen número de participantes en una marcha familiar con un recorrido que permitió atravesar las antiguas atalayas de vigilancia de los balleneros. Un sendero que mira al mar, lo que aumenta la espectacularidad de la marcha, adaptada para chavales y que permitió disfrutar a las familias que se inscribieron previamente. La próxima cita de Mendiriz Mendi será este fin de semana del 18 y 19 de octubre, en esta caso con una salida para adultos que se alargará durante los dos días. Acudirán a la zona de Otsagabia y la sierra de Abodi, partiendo el sábado a las 14.00 horas. Las plazas son limitadas.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión