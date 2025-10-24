Día grande en las fiestas de Txantxilla con un programa lleno de actividades

Día grande en las fiestas de Txantxilla que se pusieron en marcha ayer viernes. Desde las 10.30 horas habrá actividades, con un programa ... que vivirá su punto final ya por la noche.

La jornada comenzará con la carrera para menores dentro de las calles del barrio a las 10.30, para seguir luego con juegos para niños y la búsqueda del tesoro. A la misma hora, las 11.00, habrá hinchables y a partir de las 12.00 degustación de sidras y pintxos.

La hora establecida para la puesta en marcha de la comida popular es a las 14.30 horas y dos más tarde se comenzará a escuchar cómo se cantan los números del bingo. Los pequeños volverán a ser protagonistas desde las seis de al tarde, ya que a esa hora podrán degustar chocolate y una hora después la música de dulzaina comenzará a sonar en la kalejira de las almas, toda una tradición en Txantxilla.

Andoni Ollokiegi comenzará su concierto a las ocho de la tarde, para cerrarse los festejos de este año cuando este culmine, con la traca que marcará el final.