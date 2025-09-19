Convenio entre Diputación y el Ayuntamiento para impulsar el nuevo vial de Galarreta

El departamento de Infraestructuras Viarias y Estrategia Territorial de la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Hernani han firmado el convenio que dará ... impulso el nuevo ámbito vial de Galarreta. Esto supone un nuevo avance en la transformación y mejora de este entorno que concentra actividad empresarial, universitaria y comercial y actuará como eje de conexión entre diferentes localidades y medios de transporte en la zona. En el marco del convenio, ambas instituciones se han comprometido a cofinanciar y ejecutar de forma coordinada las obras en Galarreta como parte la segunda fase del desarrollo viario del ámbito, que coincide en un tramo de 300 metros con el nuevo itinerario peatonal y ciclista que arranca en Errekalde (Donostia).

El Ayuntamiento se encargará de la construcción de un nuevo vial que partirá de la actual GI-2132 mediante una nueva rotonda a la altura de la serrería Bereziartua y conectará con la rotonda de Estubegi, en el inicio de la subida a hospitales. Paralelamente, la construcción del bidegorri en este tramo será ejecutada por el Consistorio y el departamento de Infraestructuras Viarias y Estrategia Territorial, por su parte, aportará 188.570 euros (IVA incluido) para financiar lo correspondiente a la construcción itinerario del bidegorri y el acondicionamiento de la GI-2132 en este último tramo en el que confluyen. Una vez concluidas todas las actuaciones, el conjunto del ámbito pasará a ser de titularidad foral y será gestionado y mantenido por el propio departamento.

La actuación dará continuidad al proceso de desarrollo de Galarreta impulsado por el Ayuntamiento y coincidirá en su desarrollo con el proyecto que promueve la Diputación para adecuar la carretera GI-2132 entre Errekalde (Donostia) y Galarreta (Hernani) con el fin de incorporar el nuevo bidegorri. De esta manera, el proyecto contemplado en el convenio plantea concretamente la construcción de una nueva glorieta en la GI-2132 a la altura de la serrería, y la adecuación del tramo de la GI-2132 entre esa nueva glorieta y la existente de Galarreta, donde se ejecutará una nueva acera en el borde izquierdo que compartirá plataforma con el bidegorri y bajo la que discurrirán los servicios generales de acometida. Asimismo, se construirá un nuevo vial que, en paralelo al trazado del segundo cinturón de la AP-8, conectará la nueva glorieta con la rotonda de Estubegi.

Una vez finalizadas las obras, la nueva glorieta, el nuevo vial y el itinerario de bidegorri ejecutado formarán parte de la red foral de carreteras y de vías ciclistas de Gipuzkoa, y el departamento foral asumirá a partir de ese momento su conservación y mantenimiento, mientras que el Ayuntamiento se encargará de los elementos urbanos de su competencia, como aceras, semáforos, iluminación o señalización de pasos de peatones.

Félix Urkola, diputado de Infraestructuras Viarias y Estrategia Territorial, ha destacado que «la coincidencia de ambas iniciativas hace necesario coordinar los trabajos y ejecutarlos de forma conjunta, en una intervención que permitirá articular la zona como un nuevo eje de conexión interurbana, impulsando su desarrollo urbano y económico».

Por su parte, el alcalde de Hernani, Xabier Lertxundi, señala que «esta intervención es muy importante porque Galarreta es un lugar estratégico para el desarrollo industrial y tecnológico, y va a incidir en la movilidad sostenible. Por eso ponemos en valor el compromiso de colaboración de ambas instituciones».