Responsables de la Diputación y el Ayuntamiento en la zona de Galarreta.
Hernani

Convenio entre Diputación y el Ayuntamiento para impulsar el nuevo vial de Galarreta

Se trata de un desarrollo complejo que requiera la coordinación entre las dos instituciones

Juan F. Manjarrés

Juan F. Manjarrés

Hernani

Viernes, 19 de septiembre 2025, 11:40

El departamento de Infraestructuras Viarias y Estrategia Territorial de la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Hernani han firmado el convenio que dará ... impulso el nuevo ámbito vial de Galarreta. Esto supone un nuevo avance en la transformación y mejora de este entorno que concentra actividad empresarial, universitaria y comercial y actuará como eje de conexión entre diferentes localidades y medios de transporte en la zona. En el marco del convenio, ambas instituciones se han comprometido a cofinanciar y ejecutar de forma coordinada las obras en Galarreta como parte la segunda fase del desarrollo viario del ámbito, que coincide en un tramo de 300 metros con el nuevo itinerario peatonal y ciclista que arranca en Errekalde (Donostia).

